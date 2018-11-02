تقديم الدعم المادي لأي أسرة لها أطفال اعتبارًا من عام ٢٠١٩

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من المتوقع أن يتم تقديم مساعدات مالية حكومية لتربية الأطفال لكل أسرة لديها طفل دون سن 6 سنوات بغض النظر عن مستوى دخلها وذلك اعتباراً من شهر يناير لعام ٢٠١٩. حيث اتفق الحزب الحاكم والحكومة والرئاسة يوم السبت الماضي على تعديل القانون الخاص بالمساعدات المالية لتربية الأطفال بحيث يتم تقديم مساعدات مالية لتربية الأطفال لكافة الأسر بغض النظر عن مستويات الدخل.

ولم تكن الطبقات مرتفعة الدخل تستفيد من الدعم الحكومي لتربية الأطفال منذ بدء تنفيذ قانون دعم الأسر لتربية الأطفال في شهر سبتمبر من العام الماضي، فيما تلقت الأسر في الطبقات متدنية الدخل 100 ألف وون لكل طفل دون سن 6 سنوات شهرياً كدعم مالي لتربية الأطفال من الحكومة.

وقد صدرت تقارير بحثية عديدة تشير إلى وجود خسارة أكبر بسبب سياسة الدعم الاختياري حسب مستويات الدخل لأن التكاليف الإدارية لتصنيف الطبقات أكبر من المبالغ المدفوعة للأسر.وعليه فقد وافقت الأحزاب المعارضة على ذلك أيضاً، حيث سيتم تقديم الدعم المالي لتربية الأطفال لجميع الأسر ابتداء من يناير القادم وتتفق الأحزاب على رفع المبلغ إلى 300 ألف وون شهرياً في غضون الـ 3 سنوات القادمة. كما اتفقت الأحزاب على تكوين فريق عمل لمكافحة انخفاض معدل الولادة في المستقبل القريب.