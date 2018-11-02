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بي إيه بي تقوم بجولة غنائية في أمريكا الشمالية وأوربا

#أخبار الساحة الفنية l 2018-11-06

من أغانى القمة


قالت شركة "تي إس" الترفيهية أن فرقة "بي إيه بي" الشبابية المكونة من 5 أعضاء ستقوم بجولة غنائية في أمريكا الشمالية وأوربا بدءا من حفل ستنظمه في مدينة "سان فرانسيسكو" في الولايات المتحدة، يوم الثامن من نوفمبر.

كما تشمل الجولة تسع مدن في أمريكا الشمالية، بما فيها "دالاس" و"شيكاغو"، ثم تتجه إلى أوربا لإقامة حفلات غنائية في خمس مدن، بما فيها "مدريد" و"باريس" و"لندن" و"برلين"، خلال التفرة من الثلاثين من نوفمبر وحتى التاسع من ديسمبر.

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