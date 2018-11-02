5 أطعمة لتقوية المناعة في فصل الشتاء

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تنخفض درجات الحرارة تدريجيًا تزامنًا مع قدوم فصل الشتاء، ولذلك علينا أن نستعد للشتاء حتى نكون بصحة جيدة خلال هذا الفصل البارد. وفي بداية الشتاء، تحدث بسهولة نزلات برد والتهاب تحسسي في الأنف، ويعاني الناس الذين لديهم اضطربات في العضلات والعظام، مثل آلام الظهر والتهابات المفاصل، من زيادة حدة تلك الآلام. ولتقوية جهاز المناعة في الشتاء، يُنصح بتناول الأغذية الصحية التالية:

أولا: العناب: فالتمور الحمراء، التي تُعرف بالعناب، تحتوي على أهم مضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا وتحارب الجذور الحرّة الضارّة، التي تهاجم الخلايا السليمة في الجسم. وبذلك تعمل على تقوية مناعة الجسم في مواجهة الأمراض المختلفة. ويستخدم الطب الكوري التقليدي العناب في العادة من أجل التخلص من المتاعب الصحية مثل الأرق وفقدان الشهية والإسهال، كما أنه يقوي المعدة. ومن المفيد شرب شاي العناب لتخفيف أعراض الأرق الناجمة عن برودة الجسم أو نقص الطاقة.

ثانيا: الفجل: حيث إنه فعال في إزالة البلغم. وفي الطب الشرقي تُستخدم بذور الفجل كمهدئ للسعال ومزيل للبلغم. وبالإضافة إلى ذلك، يحتوي الفجل على كمية كبيرة من الإنزيمات التي تعزز الهضم والامتصاص، مما يساعد على علاج أمراض الجهاز الهضمي.

ثالثا: اليقطين الأخضر: فهو غني بالكربوهيدرات والألياف والفيتامينات، ولذلك فهو فعال في منع نزلات البرد، وأيضا لعملية التمثيل الغذائي عن طريق إدرار البول. وعلى وجه الخصوص، يحظى اليقطين الأخضر بشعبية كبيرة ضمن الحمية الغذائية لأنه يعطي شعورا بالشبع حتى لو أكلنا كمية صغيرة منه.

رابعا: شوربة الدجاج: فقد يفعل حساء الدجاج أكثر من مجرد تهدئة التهاب الحلق، حيث إنه يعمل على الحفاظ على صحة المجاري التنفسية. ووفقا لدراسة، فإن حساء الدجاج يقلل من التهابات المجاري التنفسية، كما يساعد في منع نزلات البرد. وللاستفادة أكثر من حساء الدجاج، يمكن وضع إضافات صحية عليه، مثل الزعتر والثوم والجزر والبصل.

خامسا: الزبادي: فتناول الزبادي بشكل منتظم يساعد على تحسين الهضم وتقوية الجهاز المناعي. وقد أظهرت عدة دراسات أنه يحفز جهاز المناعة لمحاربة الأمراض، كما أن منتجات الألبان بصفة عامة تحتوي على فيتامين "دي D". وتجدر الإشارة إلى أن زيادة مستويات فيتامين دي في الجسم يعزز من مقاومة نزلات البرد والإنفلونزا.