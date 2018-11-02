افتتاح مهرجان سيول الثقافي لصنع الكيمتشي لعامه الخامس





بمناسبة حلول موسم، صنع الكيمتشي أقيمت الدورة الخامسة لمهرجان سيول الثقافي لصنع الكيمتشي ولمدة ثلاثة أيام بدءا من يوم الثاني من شهر نوفمبر الجاري. حيث يقام مهرجان سيول الثقافي لصنع الكيمتشي كل عام في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر منذ إطلاقه في عام 2014 بمناسبة ذكرى تسجيل "كيم جانغ" أي ثقافة صنع الكيمتشي ضمن قائمة التراث البشري غير المادي لمنظمة اليونسكو.

وأقيم المهرجان هذا العام تحت عنوان "التقاسم الدافئ ويوم صنع الكيمتشي في سيول" في ساحة سيول والمناطق المجاورة لشارع "موكيو". ويعد مهرجان هذا العام الأكبر حجما من أي نسخة سابقة له، وكان المهرجان صرحا رائعا لتجربة جميع الأشياء المتعلقة بثقافة صنع الكيمتشي بدءا من عرض مائة نوع من الكيمتشي، وعرض عملية صنع الكيمتشي على يد متخصصين مشهورين ووصولا إلى سوق الكيمتشي التي يمكن فيها شراء المواد المطلوبة لصنع الكيمتشي.

ومن أبرز فعاليات المهرجان برنامج تقاسم الكيمتشي الذي يعتبر رمزا لهذا المهرجان، حيث شارك فيه حوالي ستة آلاف مواطن من مختلف الأوساط لصنع مائة وخمسة وستين طنا من الكيمتشي سويا. وتم تسليم هذه الكمية الكبيرة من الكيمتشي إلى المحتاجين الذين يستقبلون شتاء أبرد من المعتاد، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية المستمر.