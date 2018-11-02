افتتاح قاعات جديدة لتجربة السلامة في مركز تجربة السلامة بغوانغ نارو

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بعد الكوارث الطبيعية التي وقعت في البلاد وآخرها الحريق الذي نشب في خزان نفط في مدينة غويانغ في مقاطعة كيونغ كي الذي أدى إلى خسائر مادية تقارب 4.3 مليارات وون، تم افتتاح مركز تجربة السلامة في "غوانغ نارو" في عام 2003، حيث زاره حتى الآن مليونان وخمسمائة وثلاثون ألف شخص تقريبا. ويعتبر هذا المركز أول مكان لتجربة السلامة من الكوارث وأكبر مركز من حيث عدد الزوار في كوريا. ويتكون من ثلاثة طوابق فوق الأرض وطابق واحد تحت الأرض. الطابق تحت الأرض يتكون من مسرح للأطفال عن السلامة، وقاعة متعددة الأغراض، والطابق الأول فوق الأرض يتكون من قاعة للجلسات التحضيرية، وأماكن لتجربة الأعاصير والزلازل. ويتكون الطابق الثاني من أماكن لتجربة الهروب عند الحرائق، وتجربة استخدام طفاية الحريق، وتجربة الإسعافات الأولية. أما الطابق الثالث فيتكون من مكان للاطلاع على بعض حالات الكوارث التي حصلت ومسرح لعرض أفلام ثلاثية الأبعاد حول السلامة، ومكان للتعرف على أجهزة ومنشآت مكافحة الحرائق الموجودة في بيوتنا، ومكان لتجربة الهروب من المباني. ويزور هذا المركز الكثير من الأطفال من الحضانات ورياض الأطفال والمدارس الابتدائية بشكل جماعي، وأيضا أفراد الأسر ذات الأطفال الصغار. كما تم افتتاح قاعة جديدة لتجربة السلامة داخل المترو في شهر أكتوبر.