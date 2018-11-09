الحكومة الكورية تخطط لتجربة أول قطار هيدروجيني بحلول عام ٢٠٢٢

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في ظل الاهتمام العالمي بالسيارات الهيدروجينية كسيارة صديقة للبيئة، حيث تسعى كل دول العالم لإدخال قطار هيدروجيني ليحل محل قطار الديزل التقليدي. ومن بين هذه الدول، تعتبر ألمانيا دولة قيادية في هذا المجال، حيث بدأت خدمة تسيير قطار بمحرك هيدروجيني، كما تسعى إلى إلغاء جميع القطارات الحالية التي تعمل بالديزل والتي يبلغ عددها 4 آلاف بحلول عام 2040.

كما تخطط بريطانيا والنرويج والدانمارك وهولندا وغيرها من البلدان الأوربية لتسيير قطارات هيدروجينية. أما في كوريا فقد بدأ مؤخرا إجراء أبحاث تطوير قطار هيدروجيني. حيث انه من المقرر تجربة أول قطار هيدروجينيفي البلاد في عام 2022، وإذا نجحت في هذه التجربة، سيتم تعميمه.

ومن الجدير بالذكر أن القطار الهيدروجيني لا ينتج عنه مواد مضرة للبيئة، كما يقوم بشحن الكهرباء اللازمة لإنتاج الهيدروجين عن طريق الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، بدلا من الفحم. بالإضافة إلى أن القطار الهيدروجيني لا يخرج منه ضجيج مثل القطار الحالي إلا قليلا، كما أنه لا يحتاج إلى معدات لشبكات توليد الكهرباء، لأن القطار الهيدروجيني ينتج الطاقة بنفسه في أثناء الرحلة، وبالتالي تنخفض تكلفة بناء السكك الحديدية.