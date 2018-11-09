



تم افتتاح فعاليات مهرجان الأفلام الخالي من الحواجز في العاصمة سيول، وكما جاء في عنوان المهرجان، فإن هذا المهرجان يُقام من أجل المعاقين بصريا وسمعيا.

وفي المهرجان، يعرض 28 فيلما، ومن أجل المعاقين، سيتم تقديم خدمة تفسير المشاهد بالكلام من أجل ذوي الإعاقة البصرية، وخدمة الترجمة الكورية من أجل الصم وضعاف السمع. ويشارك العديد من النجوم المشاهير في دائرة السينما في تفسير المشاهد، ولذلك بغض النظر عن نوع الإعاقة، يستطيع كل المشاهدين مشاهدة الأفلام بكل راحة.

وتماشيا مع ذلك، يشدد الناس على أهمية إزالة الحواجز المحيطة بمختلف الطبقات في المجتمع، ليس ذوي الإقاعة فقط، بل طبقة المسنين وطبقة الأسر متعددة الثقافات أيضا.

وفي حفل افتتاح المهرجان عُرض فيلم بعنوان "يوم الزواج"، وخلال فترة المهرجان الذي يستمر حتى يوم الحادي عشر من نوفمبر، ستُعرض أفلام مثل "أستطيع أن أتكلم"، وفيلم "هدية في الغرفة رقم سبعة"، وفيلم "أفضل طريقة لسرقة كلب"، وغيرها من الأفلام المتنوعة الكورية والأجنبية.