20 مليون كتاب في معرض الشارقة الدولي للكتاب





تختتم غدا السبت 10 نوفمبر فاعليات معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي بدأ يوم 31 أكتوبر الماضي وشارك فيه أكثر من 1876 دار نشر من 77 دولة حول العالم، حيث تم عرض مليون و600 ألف عنوان بإجمالي 20 مليون كتاب، كما أقيم خلاله فترة انعقاده 1800 فاعلية ثقافية متنوعة، بحضور حوالي 2,4 مليون زائر.

وقد قام القسم العربي بالكي بي إس ورلد راديو بتغطية فاعليات المعرض، حيث أجرى مقابلات مع كل من: السيد/ أحمد العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب ومدير المعرض، والدكتورة/ رزان إبراهيم أستاذة النقد الأدبي في جامعة البتراء الأردنية، والأديب والشاعر الفلسطيني الدكتور/ المتوكل طه، بالإضافة إلى بعض زوار المعرض.



