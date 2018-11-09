سفارة الجزائر لدى سيول تقيم حفل استقبال احتفاء بذكرى ثورة التحرير

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احتفلت الجزائر يوم الأول من نوفمبر الجاري بالذكرى الرابعة والستين لثورة التحرير التي اندلعت في شهر نوفمبر من عام 1954 وانتهت في شهر يوليو من عام 1962 بإعلان استقلال الجزائر من الاستعمار الفرنسي.

واحتفاءً بهذه المناسبة، أقامت سفارة الجزائر لدى سيول حفل استقبال مساء اليوم الجمعة في فندق غراند حياة في سيول.

وحضر الحفل عدد كبير من المسؤولين الكوريين وممثلي السلك الدبلوماسي للدول العربية والإفريقية والأجنبية الأخرى، والمدراء التنفيذيين وممثلي الشركات الكورية.

كما حضره أعضاء من الجالية الجزائرية المقيمة في كوريا ومجموعة من الكوريين المهتمين بالجزائر.

وقال سعادة السفير "محمد الأمين دراقي" سفير الجزائر في كلمة ألقاها في الحفلإن ثورة التحرير تمثل رمزا للتحرر والكرامة للشعب الجزائري، وتذكره بأهمية النضال من أجل الحرية والعدالة والمساواة.

وأعرب عن اعتقاده بأن الشعب الكوري الذي عانى الكثيرمن الاحتلال الأجنبي يشترك مع الشعب الجزائري هذه القناعة.

وأشاد السفير بالخطوات الكبيرة للأمام التي حققتها العلاقات الثنائية بين كوريا والجزائر في المجالات السياسية والاقتصادية ، مؤكدا على عزم بلاده تنمية وتوسيع آفاق تلك العلاقات لتشمل جميع المجالات.

وعبر السفير عن أمله أيضا في أن يشهد هذا العام تعزيز تبادل الزيارات بين الشخصيات البارزة من البلدين، ودعا الشركات الكورية إلى المزيد من الاستثمارات في الجزائر خاصة في قطاعات الإنتاج والتعدين، مستفيدة من العديد من التسهيلات التي تقدمها الحكومة الجزائرية في مجال الاستثمارات.