الكتيبة الكورية المتمركزة في جنوب لبنان تمارس نشاطات التعاون الصداقة مع فعالياتا لمجتمع المحلي

ⓒ http://nna-leb.gov.lb

استضافت الكتيبة الكورية العاملة في جنوب لبنان ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة "يونيتيل"، وفدا يتكون من عدد من الشخصيات البارزة في مدينة صور بمحافظة الجنوب، من بينهم "شوقي عطوي" رئيس الوفد، والمحامي"جواد صفي الدين".

وكان في استقبال الضيوف في مقر القيادة في منطقة صور قائد الكتيبة الكورية "دونغ ميونغ" الكولونيل "كو سوك مو" وعدد من كبار الضباط الكوريين.

وقامت الكتيبة الكورية بعرض فيلم وثائقي للزوار اللبنانيين عن الأنشطة والمهام التي تمارسها في جنوب لبنان. كما قال قائد الكتيبة إن كوريا الجنوبية لم ولن تنسى لبنان حكومة وشعبا، التي ظلت تقف إلى جانبها عند اندلاع الحرب الأهلية الكورية عام 1950، وقدمت المساعدات للشعب الكوري.

وأضاف الكولونيل "كو" أن وجود الكتيبة الكورية في لبنان يهدف إلى دعم السلطات اللبنانية ورد جزء من الجميل الذي قدمته لبنان والشعب اللبناني لكوريا الجنوبية.

بسمة: كما قال إن استضافة الوفد اللبناني في قيادة الكتيبة الكورية تستهدف التأكيد على مدى العلاقات الأخوية والصداقة المميزة القائمة بين كوريا الجنوبية ولبنان والاحترام المتبادل بين الشعبين.

ومن جانبه أكد المحامي"جواد صفي الدين" على الروابط المتينة بين كوريا الجنوبية ولبنان خاصة على المستوى الرياضي والثقافي، قائلا إن الزيارة التي قام بها هو وأعضاء الوفد لمقر قيادة الكتيبة الكورية تدل دلالة واضحة على مدى متانة العلاقات الأخوية والصداقة التي تجمع البلدين.

وضمن فعاليات زيارة الوفد اللبناني،أقيمت مباراة ودية لكرة القدم بين أعضاء الوفد اللبناني وفريق الكتيبة الكورية، وانتهت المباراةبتعادل إيجابي بأربعة أهداف لكلا الفريقين.

وفي الختام، تبادل قائد الكتيبة الكورية الكولونيل "كو" ورئيس الوفد اللبناني "شوقي عطوى" وأعضاء الفريقينبعض الهدايا والدروع التذكارية.