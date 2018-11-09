الرئيس مون يستبدل وزير المالية وكبير مستشاريه الاقتصاديين

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أقال الرئيس مون جيه إين، المسؤولين الرئيسيين عن السياسات الاقتصادية، فاستبدال وزير المالية والذي كان نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، كما استبدال كبير مستشاريه الاقتصاديين. ويأتي القرار بعد عام وستة أشهر من محاولة المسؤولين وفشلهما في تعزيز الاقتصاد، في إطار مبادرة النمو، التي تسعى إليها حكومة الرئيس مون.

ورشَّح الرئيس هونغ نام كي، رئيس مكتب تنسيق السياسات الحكومية، لتولي منصب وزير المالية الجديد.

كما عين كيم سو هيون، في منصب كبير المستشارين الاقتصاديين.

وقد أعلن السكرتير الصحفي الرئاسي، يون يونغ تشان، هذه القرارات الرئاسية يوم الجمعة الماضي.

وبموجب القرارات، سيتم إقالة وزير المالية الحالي كيم دونغ يون، وكبير المستشارين الاقتصاديين الحالي جانغ ها سونغ.

يأتي هذا التعديل في وقت تعاني فيه البلاد من انخفاض معدلات النمو والتوظيف.

وقد كان جانغ مسؤولًا عن مبادرة النمو القائم على زيادة الدخل، والتي جعلت الحكومة ترفع الحد الأدنى للأجور مؤخرًا.

كما لم يكن وزير المالية كيم متفقًا تمامًا مع جانغ، وقد دعا إلى إدخال تغييرات على استراتيجية النمو، التي تركز على توزيع الدخل بين الطبقة العاملة.