ازدياد الضغوط على الشمال بعد استعادة العقوبات الأمريكية على إيران

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في مطلع الأسبوع الماضي، أعادت إدارة ترامب فرض العقوبات الأمريكية على إيران، التي كانت قد رفعتها بموجب اتفاق عام 2015 النووي. لكنَّ كوريا الجنوبية وعددًا من الدول الأخرى حصلت على إعفاء مؤقت من تلك العقوبات.

وبموجب العقوبات التي أعيد فرضها على إيران، سيتم معاقبة الدول التي تشتري النفط الخام من إيران بحرمانها من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي، والحق في ممارسة الأعمال مع الكيانات والهيئات الأمريكية.

وتأتي هذه الخطوة تزامنًا مع زيادة شدة الخطاب الإعلامي حول العقوبات الحالية المفروضة على كوريا الشمالية.

تشمل قائمة الدول المعفاة كلا من الصين والهند وإيطاليا واليونان واليابان وتايون وتركيا، إلى جانب كوريا الجنوبية.

ومع إعلان وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" عن إعفاء كوريا الجنوبية من العقوبات على إيران، قال مسؤول في وزارة الخارجية في سيول إن واشنطن تعترف بذلك باعتماد البلاد الشديد على الخام الإيراني. يشار إلى أن كوريا الجنوبية تستورد 140 مليون برميل من النفط الإيراني سنويًّا، ويمثل هذا 13% من واردات النفط السنوية.

وبصفتها خامس أكبر مشتر للنفط الخام في العالم، خفضت كوريا الجنوبية بالفعل وارداتها من النفط الإيراني خلال الأشهر الستة الماضية، وتعتزم تخفيضها بأكثر من ذلك خلال الأشهر الستة القادمة، لكن هذا الإعفاء يسمح بتوفير إمدادات مستقرة من النفط الإيراني، المستخدم في إنتاج البنزين ووقود الطائرات ووقود التدفئة.

وقد انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران لعام 2015 في شهر مايو الماضي، ومن ذلك الحين ظلت سيول تجري مشاورات مطولة مع واشنطن حول هذه المسألة.

وسوف يستمر الإعفاء لمدة 6 أشهر فقط، وبعدها سيتم إجراء مفاوضات أخرى بين سيول وواشنطن حول مسألة إمدادات النفط الخام.

وأكد الوزير أن إيران لن تستطيع الحصول على أسلحة نووية في ظل إدارة الرئيس ترامب.

ويشير بعض المحللين إلى تجدد العقوبات على إيران باعتبارها إشارة صريحة إلى كوريا الشمالية بأن العقوبات الأمريكية قد تصبح أكثر صرامة إذا لم تقم كوريا الشمالية بالتخلي عن السلاح النووي. بينما يرى محللون آخرون أن العقوبات على كوريا الشمالية شديدة لدرجة أن القضية الإيرانية لن تمثل مصدر قلق لها.