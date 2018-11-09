نتائج الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة

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احتفظ الحزب الجمهوري بالأغلبية اللازمة للسيطرة على مجلس الشيوخ. بينما فاز الديمقراطيون بالأغلبية في مجلس النواب، في نتيجة مخيبة لآمال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد فوزهم بمائتين وثمانية عشرة مقعدًا في الانتخابات النصفية الأمريكية.

وقد وصفت تلك الانتخابات النصفية بأنها بمثابة الاستفتاء على قيادة ترامب.

ومع فوزهم بالأغلبية في مجلس النواب، يمكن للديمقراطيين إطلاق تحقيق في مزاعم التدخل الروسي خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2016، كما يمكنهم أيضًا كبح جماح سياسات ترامب الخارجية، تجاه كوريا الشمالية وإيران والسعودية.

ويشير بعض المحللين إلى أن بيونغ يانغ تهتم أيضًا بنتائج الانتخابات، حيث انتقد الديمقراطيون نهج ترامب تجاه كيم جونغ أون.

وقد تم تأجيل المحادثات رفيعة المستوى، التي كان مقررا عقدها بين وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ونائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية كيم يونغ تشول، وسط مخاوف من أن المفاوضات النووية لا تجري بسلاسة.

وأشار بعض المحللين إلى أن ترامب ربما لا يكون قادرًا على التركيز كثيرًا مع كوريا الشمالية. وذلك بسبب قضايا الفساد والتحقيقات حول عوائد الضرائب، ولذلك فربما سيقضي الرئيس الأمريكي وقتًا طويلًا في محاولة الدفاع عن نفسه.

كما استعاد الديمقراطيون السيطرة على لجنة الاستخبارات التابعة للكونغرس، وهي اللجنة التي تلعب دورًا مهما في التحقيق الجاري حول التدخلات الروسية.

لكن النواب الأمريكيين لا يمكنهم عزل الرئيس ترامب من منصبه، ما لم يوافق مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، على هذه الخطوة.

كما تعد هذه الانتخابات النصفية علامة فارقة للأمريكيين من أصل كوري. حيث تم انتخاب المرشحة الجمهورية من أصل كوري، يونغ كيم، في الدائرة الانتخابية التاسعة والثلاثين في ولاية كاليفورنيا.

وبذلك تصبح "يونغ كيم" أول امرأة كورية أمريكية تنتخب للكونغرس، وسوف تخلف النائب "إد رويس"، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي.

كما أعلن آندي كيم، المرشح الديمقراطي من أصل كوري في الدائرة الثالثة لنيوجيرسي، عن فوزه بالانتخابات، بعد تقدمه على منافسه الجمهوري توم ماك آرثر. ولكن بالنظر إلى تقدمه بفارق ضئيل؛ فربما يجب الانتظار حتى إعلان النتائج النهائية للانتخابات.

وبعد انتخابهما، سيصبح آندي كيم ويونغ كيم أول عضوين بالكونغرس من أصل كوري، بعد كيم تشانغ جون، الذي خدم في مجلس النواب بين عامي 1993 و1999.