انتخاب نائبيْن بالكونغرس الأمريكي من أصل كوري

ⓒYONHAP News

استطاع اثنان من السياسيين الكوريين الأمريكيين الانضمام إلى مجلس النواب الأمريكي، بعد فوزهما في الانتخابات النصفية للكونغرس، وذلك بعد 20 عاما من استقالة الكوري الأمريكي "كيم تشانغ جون" من منصبه كنائب في مجلس النواب الأمريكي في عام 1998.

فقد فازت المرشحة عن الحزب الجمهوري الكورية الأمريكية "يونغ كيم"، في الانتخابات الأخيرة للمنطقة التاسعة والثلاثين لولاية كاليفورنيا.

وقد ولدت "يونغ كيم" البالغة من العمر 56 عاما، في مدينة إنتشون الكورية الجنوبية وانتقلت إلى جزيرة "غوام" الأمريكية في سن الثالثة عشرة لمواصلة دراستها هناك في المرحلتين المتوسطة والثانوية، ثم هاجرت إلى الولايات المتحدة حيث استقرت في لوس أنجلس ودرست في جامعة جنوب كاليفورنيا.

وبعد تخرجها من الجامعة، عملت موظفة في مؤسسة مصرفية ومارست نشاطا تجاريا في مجال الملابس. ثم بدأت أنشطتها السياسية كمساعدة لنائب مجلس النواب "إد رويس"، وتم انتخابها نائبة في مجلس النواب الأمريكي الإقليمي لولاية كاليفورينا في عام 2014.

وقالت "يونغ كيم" إنها ستبذل كل ما في وسعها لحل القضايا السياسية والاجتماعية المعلقة بين الولايات المتحدة كوريا الجنوبية، بما في ذلك اتفاقية التجارة الحرة وقضية الاسترقاق الجنسي الياباني، ولم شمل العائلات المشتتة في الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

أيضا فاز مرشح الحزب الديمقراطي، الكوري الأمريكي"إندي كيم"، البالغ من العمر 36 عاما، في الانتخابات عن المنطقة الثالثة في ولاية نيوجرسي.

وقد ولد "إندي كيم" في الولايات المتحدة وتخرج من جامعة شيكاغو وحصل على شهادة الدكتوراه من جامعة أوكسفورد البريطانية.

كما عمل خبيرا لشؤون الشرق الأوسط في حكومة "أوباما"، ومساعدا استراتيجيا لقائد القوات الأمريكية المتمركزة في أفغانستان"، وخدم كمساعد لشؤون العراق في وزارة الدفاع الأمريكية ومجلس الأمن القومي للبيت الأبيض.

ومن المتوقع أن يؤدي انضمام هذيْن الكوريين الأمريكيين إلى مجلس النواب الأمريكي دورا كبيرا في رفع المكانة السياسية للكوريين المقيمين في الولايات المتحدة.