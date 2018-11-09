الاقتصاد الكوري يتمتع باستقرار في الصادرات والاستهلاك المحلي

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قالت وزارة المالية والتخطيط في التقرير الذي أصدرته اليوم الجمعة إن الاقتصاد الكوري يعاني من تراجع في الاستثمارات والتوظيف رغم تمتعه بالاستقرار في الصادرات والاستهلاك المحلي.

والشيء المثير للاهتمام هنا هو أن الحكومة الكورية بدأت في استخدام تعبير "الاستقرار" بشأن الوضع الاقتصادي الكوري منذ شهرين، بعد أن كان تعبير "الانتعاش" شائع الاستخدام في تقاريرها الاقتصادية السابقة.

وأشار التقرير إلى أن عدد الموظفين الجدد قد شهد زيادة في شهر سبتمبر الماضي بمقدار 45 ألفا، كما شهد عدد العاطلين عن العمل زيادة أيضا بمقدار مليون و24 ألفا.

كما أشار إلى أن حجم الصادرات قد بلغ 54 مليارا و970 مليون دولار في شهر أكتوبر الماضي، بزيادة 22.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

أما حجم الاستهلاك المحلي في شهر سبتمبر الماضي فقد انخفض بنسبة 2.2% مقارنة بالشهر الأسبق على أساس مبيعات التجزئة.

وشهد حجم الاستثمارات في مجال الآلات ارتفاعا في شهر سبتمبر الماضي بنسبة 2.9% مقارنة بالشهر الأسبق في الوقت الذي انخفض فيه حجم الاستثمارت في مجال أدوات النقل والإنشاءات.

وأضاف التقرير أن حالة عدم اليقين في الاقتصاد الكوري تتوسع بسبب النزاعات التجارية القائمة بين الولايات المتحدة والصين، وارتفاع أسعار النفط العالمية وغيرها العوامل الخارجية الصعبة.

وقال التقرير إن الأنشطة الصناعية للبلاد أصبحت أكثر بطئا مما كان عليه سابقا.

لكن وزارة المالية والتخطيط أكدت أيضا أنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان الوضع الاقتصادي الكوري يعاني من تباطؤ حقيقي أم لا، موضحة أنه من الضروري تقييم الوضع الاقتصادي أخذا في الاعتبار المؤشرات الاقتصادية الأخرى.

وعلى صعيد آخر، قال المعهد الكوري للتنمية في تقرير أصدره أمس الخميس إن الاقتصاد الكوري يمر الآن بحالة من التراجع إلى حد ما بسبب انخفاض الاستهلاك المحلي، وذلك بعد أن كان قد أكد في أغسطس الماضي استمرار وتيرة التحسن في الوضع الاقتصادي المحلي.