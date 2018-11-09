تخصيص جناح لتجربة الكتب الإلكترونية في المترو





ستقوم مؤسسة كوريل للسكك الحديدية بالتعاون مع اللجنة الكورية لتنمية صناعة النشر والثقافة، بإدارة جناح لتجربة الكتب الالكترونية في المترو حتى يوم الثاني والعشرين من شهر نوفمبر.

يذكر أن هذا الجناح يقع في محطة جامعة هونغ إيك للمترو بالعاصمة، حيث يمكن للزوار قراءة عدد من الكتب الإلكترونية بالمجان بما فيها كتاب فاز بالجائزة الأولى للنشر الالكتروني الكوري لعام 2018، كما يوجد مكان خاص لتجربة إنتاج الكتب الإلكترونية يمكن الاستمتع بمختلف أنواع البرامج بما فيها تجربة التحرير واستشارة أساسية حول النشر الإلكتروني.

بالإضافة إلى ذلك سيقام عرض للكتب يتم فيه توفير الكتب والموسيقى في قطار خاص لقراءة الكتب في خط كيونغ أوي للسكك الحديدية المركزية يوم الثالث عشر من هذا الشهر. ومن المتوقع أن يغادر القطار محطة" تان هيون" في مدينة "إيل سان" في الساعة الثانية إلا دقيقتين بعد ظهر نفس اليوم ويصل إلى محطة "هونغ إيك" في سيول.

وفي محطة هونغ إيك سيتم تنظيم برنامج للالتقاء بالكاتبة "كيم سون يونغ" التي كتبت رواية "محل يبيع الوقت"، إلى جانب زيارة جناح معايشة الكتب الإلكترونية. وفي شارع الكتب لسكك كيونغ أوي الحديدية الذي تم تكوينه بالقرب من المخرج رقم ستة من محطة هونغ إيك يمكن الاستمتاع بالمشي في طريق غابة سكك "كيونغ اوي" وزيارة محلات الكتب المؤقتة التي سيتم إنشاؤها حسب المجالات بما فيها السفر والفن.