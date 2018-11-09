60% من السياح الأجانب الذين زاروا كوريا فضلوا القيام بجولة داخل العاصمة فقط

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تبين أن أكثر من 60% من السياح الأجانب الذين زاروا كوريا في العام الماضي سافروا إلى مناطق العاصمة فقط. كما تبين أن أقل من 20% منهم فقط زاروا مناطق العاصمة والأقاليم المحلية معا. واتضح أن مستوى الرضاء عن السفر كان الأعلى لدى أولئك الذين زاروا مناطق العاصمة والأقاليم المحلية. ورغم أن نسبة إعادة الزيارة لدى السياح الأجانب الذين زاروا مناطق العاصمة فقط كانت الأعلى إلا أن نسبة نيتهم للتوصية إلى الآخرين كانت الأقل.

جاء ذلك في مسح أجرته مؤخرا وزارة الثقافة والرياضة والسياحة بالتعاون مع مؤسسة السياحة الكورية للتعرف على خصائص السياح الأجانب حسب أنواع الزيارات إلى الأقاليم. وشمل المسح ثلاثة عشر ألفا وثمانمائة سائح أجنبي زاروا كوريا في العام الماضي.

وتم تقسيم أنواع زياراتهم إلى زوار الأقاليم المحلية فقط، وهم 17%، وزوار مناطق العاصمة والأقاليم المحلية معا، وهم عشرون بالمائة، وزوار مناطق العاصمة فقط، وهم ثلاثة وستون بالمائة.

وبتحليل فترات الإقامة حسب أنواع الزيارات، بلغ معدل فترات إقامة زوار مناطق العاصمة والأقاليم المحلية معا عشرة أيام، بينما بلغ معدل فترات إقامة زوار مناطق العاصمة فقط ستة أيام، وبلغ معدل زوار الأقاليم المحلية فقط خمسة أيام. وبالنسبة لمعدل تكاليف السفر للفرد الواحد، بلغ معدل زوار مناطق العاصمة والأقاليم المحلية ألفا وسبعمائة وثلاثة وعشرين دولارا ليكون الأعلى. وتعتبر هذه نتيجة طبيعية، حيث يمكن أن نتوقع أن يتنقل هؤلاء من مناطق العاصمة والأقاليم المحلية ويقيموا في البلاد لفترة طويلة مما يجعلهم ينفقون أكثر. وبلغت درجة الرضاء عن السفر إلى كوريا لدى زوار مناطق العاصمة والأقاليم المحلية ستة وتسعين بالمائة، بينما بلغت لدى زوار مناطق العاصمة خمسة وتسعين بالمائة. أما زوار الأقاليم المحلية فقط فقد بلغت درجة رضائهم أربعة وتسعين بالمائة.

وكان من بين زوار مناطق العاصمة فقط 57% من النساء. وأغلبيتهم شابات من فئتي العشرينيات والثلاثينيات من العمر. وحول أهم الأنشطة، اختار 86% منهم التسوق، بينما اختار 67% منهم السفر الخاص لتذوق مختلف الأطعمة الكورية اللذيذة. أما بالنسبة لزوار الأقاليم المحلية، فقد اختار 68% منهم المناظر الطبيعية كأهم الاعتبارات في الزيارة إلى كوريا.