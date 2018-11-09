تخفيض أسعار تذاكر حفلات الموسيقى الكلاسيكية إلى 10 آلاف وون

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تبذل دائرة الموسيقى الكلاسيكية المحلية جهودا لجذب المواطنين العاديين، حيث تقدم مختلف الأسعار من أجل زيادة انتشارها، وذلك من خلال بيع تذاكر حفلات تبلغ قيمتها 10 آلاف وون فقط، أي أقل من 10 دولارات. ويقول عدد من المحللين إن هذه التذاكر الرخيصة ستساعد على جذب المشاهدين للعروض الكلاسيكية التي تعتبر عادة من المجالات الفنية الفاخرة.

كما ستبيع أوركسترا كي بي إس تذاكر من فئة مقاعد "سي" وهي أقل درجة، بقيمة 10 آلاف وون اعتبارًا من العام القادم. تجدر الإشارة إلى أن بيع تذاكر بهذه القيمة يعد الأول منذ أن استقلت إدارة الأوركسترا في عام ألفين واثني عشر. وتباع تذاكر حفلاتها من فئة مقاعد سي بعشرين ألف وون حاليا. فرقة الأوركسترا التابعة لبلدية سيول ظلت تبيع تذاكر فئة سي بعشرة آلاف وون منذ انطلاق الفرقة في عام 2005، مما يشير إلى أنه من الممكن الاستمتاع بعروض منتظمة لأكبر فرقتين محليتين للأوركسترا من خلال دفع عشرة آلاف وون فقط.

وتخطط فرقة أوركسترا بلدية سيول لتخصيص تسعة عشر بالمائة من مقاعد قاعة العرض لدار الفن والتي يبلغ عددها ألفي مقعد كمقاعد من الدرجة سي، بينما تنوي أوركسترا كي بي إس تخصيص تسعة بالمائة كمقاعد من الدرجة سي. وأوضح مسؤول في فرقة كي بي اس أن هذه الخطة تهدف إلى إزالة الفكرة السائدة بأن العروض الكلاسيكية غالية، كما تهدف إلى إتاحة الفرصة للجميع للاستمتاع بالموسيقى الكلاسيكية. وقال أيضا مسؤول في فرقة بلدية سيول إن مقاعد الفئة سي محبوبة جدا لأنها تسمح بالاستمتع بعروض الأوركسترا عالية الجودة بتذكرة تعادل ثمن تذكرة السينما.