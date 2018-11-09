تنفيذ حركة سيه ما أول في الخارج دون تغيير اسمها

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كشفت حكومة مقاطعة شمال كيونغ سانغ أمس الأحد عن أن الرئيس "مون جيه إين" قد أصدر تعليماته بمواصلة تنفيذ حركة المجتمع الجديد المعروفة باسم "حركة سيه ما أول" في الخارج دون إجراء تغيير في تسميتها.

وقد بدأت الحكومة الكورية في تنفيذ حملة وطنية شاملة باسم حركة "سيه ما أول" في عام 1970 خلال حكومة الرئيس الأسبق "بارك جونغ هي" من أجل تحقيق التنمية في المجتمعات الإقليمية، بالتزامن مع تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية.

وكانت هذه الحركة في البداية تهدف إلى تنفيذ مشروعات لإعادة بناء ما دمرته الفيضانات، وإعمار المناطق الريفية، وذلك بناء على ثلاثة مبادئ، هي: الاجتهاد، والمساعدة الذاتية، والاكتفاء الذاتي. ثم توسعت هذه الحركة لتشمل جميع قطاعات المجتمع، بما فيها المصانع والمدن والشركات، وأصبحت حركة شاملة لتحديث المجتمع الكوري.

ولكن أثارت هذه الحركة جدلا رغم الإنجازات التي حققتها، نظرا لأن الرئيس الأسبق "بارك جونغ هي" قد استغلها لتمديد فترة رئاسته من خلال تمتين قاعدة للحصول على التأييد الشعبي.

ومن هذا المنطلق، فإن التعليمات التي أصدرها الرئيس "مون جيه إين" بعدم تغيير تسمية الحركة تعنى أن الحكومة الحالية تعترف بالإنجازات التي حققتها حركة "سيه ما أول" في تحديث المجتمع الكوري، رغم جوانبها السلبية.

وفي حقيقة الأمر، لعبت هذه الحركة دورا كبيرا لبناء أسس قوية ساعدت كوريا على الانضمام إلى مصاف الدول المتقدمة بعد أن كانت واحدة من أفقر دول العالم.

واعترافا بهذه الإنجازات، أبدى عدد من دول إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية اهتماما بحركة "سيه ما أول" وتم تصدير مفهوم الحركة إلى 74 دولة حول العالم.

وقد وقعت حكومة مقاطعة شمال كيونغ سانغ والوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" على اتفاقية بينهما تقضي بإرسال فرق من المتطوعين إلى الخارج لتقوم بتنفيذ حركة "سيه ما أول" هناك، وبالتالي تم إنشاء 50 قرية نموذجية لحركة "سيه ما أول" في 15 دولة.

ولكن توقف تنفيذ مشروعات الحركة في الخارج منذ بداية هذا العام بسبب وقف تقديم الدعم الحكومي لها.