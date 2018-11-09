مدير المكتب الرئاسي للسياسات الاقتصادية يتعهد بدعم وزارة المالية

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أكد "كيم سو هيون" مدير المكتب الرئاسي الجديد لشؤون السياسات الاقتصادية أنه سيدعم بالكامل وزير المالية والتخطيط الجديد "هونغ نام كي".

ويثير هذا التصريح من جانب "كيم" اهتمام الكثيرين حول ما إذا كان سيتمكن هو ووزير المالية الجديد من تشكيل فريق منسجم لتنفيذ السياسات الاقتصادية للبلاد دون حدوث فجوة في وجهات النظر مثلما حدث للفريق الاقتصادي السابق.

وقد درس "هوانغ نام كي" المرشح لمنصب نائب رئيس الوزراء ووزير المالية والتخطيط علم الاقتصاد في الجامعة والدراسات العليا، وبدأ خدمته كموظف حكومي في وزارة التخطيط الاقتصادي، وعمل مساعدا للشؤون التخطيطية في مكتب الرئاسة، ونائبا لوزير العلوم والإبداع المستقبلي ، ومديرا لمكتب تنسيق السياسات.

أما "كيم سو هيون" مدير المكتب الرئاسي الجديد لشؤون السياسات الاقتصادية فهو معروف بأنه واحد من مسؤولي الحكومة الحالية ذوى النفوذ القوي.

وقد درس "كيم" الهندسة المدنية في الجامعة وحصل على شهادة الدكتوراه في الدراسات العلية للبيئة، وعمل مساعدا للشؤون الاقتصادية والاجتماعية ونائبا لوزير البيئة خلال حكومة الرئيس الأسبق "روه مو هيون".

ويرجع السبب في إجراء تعديل على الفريق الاقتصادي إلى معاناة الاقتصاد الكوري من تراجع، وهو ما انعكس في مختلف المؤشرات الاقتصادية في الداخل والخارج، وأيضا بسبب تنافر وجهتي نظر وزير المالية السابق "كيم دونغ يون" ومدير المكتب الرئاسي السابق للشؤون الاقتصادية "جانغ ها سونغ" حول توجهات السياسات الاقتصادية.

ولذلك يعتبر إنعاش الاقتصاد الكوري أبرز مهمة سينفذها الفريق الاقتصادي الجديد.

وفي هذا الخصوص، أكد مدير المكتب الرئاسي الجديد لشؤون السياسات الاقتصادية "كيم سو هيون" أن وزير المالية والتخطيط ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية "هونغ نام كي" سيمثل الجهة الوحيدة المسؤولة عن التعامل مع القضايا الاقتصادية وإدارتها ، مشيرا إلى أنه سيتعاون معه ضمن فريق واحد.

كما أكد "كيم" أنه سيستمر في الالتزام بالمبادئ الثلاثة للسياسات الاقتصادية، وهي تحقيق النمو المعتمد على زيادة الدخل، والنمو الإبداعي، والعدالة الاقتصادية.