شركة يابانية ترفض استقبال محامي ضحايا العمل القسري الكوريين

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حكمت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية يوم الثلاثين من شهر أكتوبر الماضي على شركة "نيبون ستيل" اليابانية بدفع تعويضات تبلغ قيمتها 100 مليون وون لكل ضحية من ضحايا العمل القسري الكوريين خلال فترة الحكم الاستعماري الياباني.

وبناء على هذا الحكم، قامت مجموعة من محامي الضحايا الكوريين أمس الاثنين بزيارة لمقر الشركة اليابانية في طوكيو لتسليم طلب لقبول حكم المحكمة الكورية وإجراء مباحثات مع مسؤوليها حول التعويضات.

لكن الشركة اليابانية رفضت استقبال أولئك المحامين والنشطاء المدنيين الكوريين واليابانيين المرافقين لهم.

وفي حقيقة الأمر، لا تزال الحكومة اليابانية تتمسك بموقفها الثابت تجاه الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا الكورية، مدعية أنه قد تم دفع التعويضات بناء على الاتفاقية الموقعة بين كوريا واليابان في عام 1965 لتسوية قضايا الحقبة الاستعمارية.

وبموجب هذه الاتفاقية، دفعت اليابان مبلغ 500 مليون دولار لكوريا الجنوبية.

كما تدعى الحكومة اليابانية أنه لم يتم تجنيد الكوريين للعمل بشكل إجباري، وتنفي تورطها في عملية تجنيدهم.

ويمكننا القول إنه ليس من المهم الطريقة التي قامت بها اليابان بتجنيد الكوريين للعمل سواء بناء على إرادتهم أم لا، لكن الشيء المهم هو أن الكوريين كانوا مجبرين على الأعمال الشاقة دون الحصول على أجور معقولة.

والأسوأ من ذلك هو أن وزير الخارجية الياباني "تارو كونو" وصف حكم المحكمة الكورية بأنه "تحدٍ للنظام الدولي"، وطالب الحكومة الكورية بحل هذه القضية.

وألمح إلى رفع القضية إلى محكمة العدل الدولية لتجعلها قضية دولية.

وبالتالي، من المتوقع أن تتعرض العلاقات الدبلوماسية بين كوريا واليابان خلال الفترة القادمة لحالة من المواجهة بسبب قضية ضحايا العمل القسري الكوريين.