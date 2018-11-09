تقرير أمريكي يقول إن كوريا الشمالية تحتفظ بقواعد صواريخ غير معلنة

ⓒKBS News

قال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن في تقرير أصدره أمس الاثنين إنه تأكد من وجود 13 على الأقل من بين 20 قاعدة صاروخية غير معلن عنها في كوريا الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن قاعدة "ساك غان مول" هي واحدة من القواعد الثلاث عشرة المرصودة، وتقع في إقليم "هوانغ جو" بمقاطعة "هوانغ هيه" الكورية الشمالية، على بعد 85 كيلومترا فقط إلى الشمال من المنطقة منزوعة السلاح، و135 كيلومترا إلى الشمال الغربي من عاصمة كوريا الجنوبية سيول، وتتمركز فيها وحدة عسكرية لتشغيل الصواريخ قصيرة المدى.

وأضاف التقرير أن هذه القاعدة هي قاعدة أمامية تابعة للقوات الاستراتيجية المسؤولة عن قيادة قوات الصواريخ في كوريا الشمالية، وأنها تقوم بتشغيل صواريخ "هوا سونغ 5" و"هوا سونغ 6".

وتوجد داخل القاعدة 7 أنفاق طويلة يمكنها استيعاب 18 على الأكثر من المركبات الخاصة بنقل الصواريخ، ولم يتم تجميد العمل فيها.

وعبّر المركز الأمريكي عن قلقه من احتمال أن يتم حجب التهديدات التي قد تشكلها قواعد الصواريخ غير المعلن عنها في كوريا الشمالية ضد كوريا الجنوبية والقوات الأمريكية المتمركزة فيها، بسبب قيام كوريا الشمالية بتفكيك موقع "بونغ كيه ري" للتجارب النووية في شهر مايو الماضي.

وفي الواقع، كانت كوريا الشمالية قد أطلقت صاروخين قصيريْ المدى من قاعدة "ساك غان مول" يوم العاشر من شهر مارس عام 2016، وقد سقط هذان الصاروخان اللذان يعتقد أنهما من طراز "سكود- سي" في البحر الشرقي بعد قطع مسافة تبلغ حوالي 500 كيلومتر.

ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد تعهد في قمة سنغافوره مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بنزع السلاح النووي بشكل كامل، والتخلى عن برامج الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، وهو ما يشير إلى أن الحكومة الأمريكية تتخذ موقفا مرنا حول ما إذا كان تشغيل قواعد صواريخ غير معلنة في كوريا الشمالية انتهاكا لتعهدات الزعيم "كيم".

ولكن مازال هناك احتمال بأن يتسبب تقرير مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية الأمريكي في تعزيز الآراء المتشددة ضد كوريا الشمالية، مما قد يؤدى إلى عرقلة المفاوضات بين واشنطن وبيونغ يانغ.