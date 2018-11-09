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حان الآن موعد التعرف على شركة كورية ناجحة.... اليوم نتعرف على شركة "آي إم تي IMT"





نائب رئيسها "بيك جين سو 백진수":

في عام 2015 قامت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة بدعم مشروع خاص بترقية محركات النمو الصناعي المستقبلية الجديدة والإبداعية، وقد شاركنا في مسابقة في هذا الصدد من خلال مشروع نظام تدريب افتراضي مكثف. كان المشروع يتعلق بتطوير أجهزة محاكاة للنقل البري والبحري والجوي. قمنا بعرض الأجهزة والتقنيات الرئيسية الخاصة بنا في تلك المناسبة الإلكترونية. الناس يستطيعون فهم البيئة المحيطة بهم من خلال استعمال الحواس الخمس. وهناك تقنيات عديدة للتعامل مع تلك الحواس لجعل الناس قادرين على الإحساس بأنهم يعيشون في مكان أو جو أو وضعية مختلفة. هذا هو ما نسميه بنظام التدريب الافتراضي للتدريب على القيام بأنشطة ما في العالم الحقيقي. النظام يتطلب عدة أجهزة ومعدات منها مولّد صور وجهاز عرض صور شديد الدقة وسماعات ومولّدات حركة وأصوات. يتم دمج كل تلك الأجهزة مع برنامج مصمم لمحاكاة الواقع.





من خلال استعمال نظام محاكاة الواقع، يمكن خلق بيئة افتراضية لعرض مواقف متخيلة مثل الأزمات والكوارث، من أجل إتاحة الفرصة للمتدربين للانغماس الكامل في تجارب افتراضية عسكرية أو صناعية أو طبية أو غيرها. يوفر النظام تدريبا بجودة عالية وتكاليف منخفضة وفعالية كبيرة. فمثلا، إذا أراد شخص أن يتعلم قيادة طائرة هيلوكوبتر بشكل طبيعي فعليه أن يدفع حوالي 20 ألف دولار في الساعة الواحدة لكنه يدفع أقل من ألف دولار للتدريب بواسطة أجهزة محاكاة الواقع. أيضا فإن التدريب الافتراضي مهم جدا وضروري في بعض الحالات، مثل التدريب على التعامل مع كوارث محطات الطاقة النووية. ويتطلب نظام التدريب الافتراضي تقنية دمج هندسية تشمل معدات إلكترونية وميكانيكية وبصرية ومعلوماتية عالية المستوى. وهذه الشركة الكورية صارت تمتلك كل التقنيات اللازمة في هذا المجال.





ⓒ IMT

نائب رئيسها "بيك جين سو 백진수":

المهمة الرئيسية لشركتنا هي دمج المعدات المختلفة بما فيها تلك الخاصة بالصوت والصورة، في نظام واحد، معتمدة على تقنياتها الخاصة. منذ تأسيسها في 1997، نجحت شركتنا في تطوير برامج عسكرية إلكترونية دقيقة مخصصة للحروب الإلكترونية بكل ما يلزم لذلك من أسلحة موجهة وأجهزة اتصال سلكية ولا سلكية ومعدات اختبار وأقمار صناعية وأجهزة تدريب افتراضي لمختلف أفرع القوات المسلحة، البرية والبحرية والجوية.





وتعتبر أجهزة المحاكاة اللازمة للتدريبات العسكرية التي تنتجها هذه الشركة أجهزة متعددة الأغراض ومعترفا بها بواسطة وزارة الدفاع الكورية.





نائب رئيسها "بيك جين سو 백진수":

نوفر منتجاتنا لوزارة الدفاع التي تقدرها تقديرا إيجابيا جدا. التدريب الافتراضي يتيح سلامة الحركة والاتصال بين الصور الافتراضية والمواقع الحقيقية الواقعية. يمكن للمتدرب أن يحس إحساسا حقيقيا كاملا وكأنه يخوض مستنقعات أو يستقل مركبات مائية. شركتنا لا تقدم أجهزتها لوزارة الدفاع إلا بعد إجراء اختبارات وتجارب تثبت المضاهاة الكاملة بين ما توفره أجهزة المحاكاة وبين الحقيقة الواقعية، والتطابق التام بين ما هو افتراضي وما هو واقعي.





ظهرت أجهزة المحاكاة التدريبية بنظام الواقع الافتراضي للمرة الأولى في فترة العشرينيات من القرن الماضي. وقد أنتجت هذه الشركة الكورية العديد من البرامج التدريبية القائمة على نظام الواقع الافتراضي، وهي تعمل حاليا على تطوير برنامج للتدريب على الطيران لاستخدامه بواسطة شركات الطيران التجارية.





ⓒ IMT

نائب رئيسها "بيك جين سو 백진수":

لا يقتصر الأمر على وزارة الدفاع وحدها بل إن عدد من شركات الطيران التجارية تستعمل نظم المحاكاة. تحتسب خبرة الطيارين الذين يعملون مع شركات الطيران التجارية عادة على أساس ساعات الطيران. المستوى "دي D" من طيران المحاكاة هو المستوى الأعلى الذي يؤهل صاحبه لممارسة الطيران التجاري على الطبيعة. بناء على ما اكتسبت الشركة من خبرات في هذا المجال فقد صارت تتمتع بالاعتراف المطلوب على مختلف المستويات.





أجهزة محاكاة الواقع التي تنتجها هذه الشركة قادرة على تقديم تجربة شبه حقيقية لمختلف حالات الطقس، مثل الجليد والعواصف والأمطار الغزيرة، ومختلف المشاكل التي قد تتعرض لها الطائرة خلال رحلتها.





نائب رئيسها "بيك جين سو 백진수":

نقوم بتطوير برامج خاصة بالتدريب لقيادة السفن والطائرات، وأيضا الخدمات الطبية الجوية. بعض هذه البرامج تم تجريبها بالفعل على مستوى وزارة الدفاع. يبدو أن هناك طلبا متزايدا على أجهزة المحاكاة الخاصة بالتدريب على إدارة الكوارث والسلامة الصناعية. نحن مهتمون بهذه المجالات ونفكر في تطوير برامج مصممة لمنع الحوادث الصناعية وتوفير السلامة ضد الحرائق.





التدريب بواسطة نظم المحاكاة صار منتشرا عالميا في الوقت الراهن، حيث تستعمل من أجل تأهيل المتخصصين في جميع المجالات، سواء المدنية أو العسكرية. ولذلك فإن هذه الشركة الكورية تتطلع لأن تلعب دورا محوريا مهما في هذا المجال.