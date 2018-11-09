التأثيرات الاقتصادية المتوقعة لنتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية

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من المؤكد أن انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي التي جرت مؤخرا سيكون لها تأثير واضح على التوجهات الاقتصادية في الولايات المتحدة، بما في ذلك النزاع التجاري بين واشنطن وبكين.





البروفسور "كيم كوانغ صوك" من كلية العلاقات الدولية في جامعة "هان يانغ" :

يسيطر الحزب الجمهوري على مجلس الشيوخ بينما يسيطر الحزب الديمقراطي على مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي وهو وضع يخلق الكثير من الاضطرابات للإدارة الأمريكية. سابقا كان الحزب الجمهوري مسيطرا على المجلسين مما كان يجعل الأمر سهلا للرئيس ترامب لتمرير كل ما يريد من سياسات داخل الكونغرس، وهو ما لم يعد متاحا الآن. وبالتالي فإن هناك الكثير من الشكوك والغموض فيما يتعلق بمصير العديد من السياسات والرؤى والأفكار التي يطرحها ترامب ويرغب في تنفيذها، وهو ما قد يخلق الكثير من التقلبات والتضاربات في الأسواق المالية العالمية وفي مؤشرات أسعار النقد والبورصات وأسعار النفط.





نجح الحزب الديمقراطي في استعادة سيطرته التي كان قد فقدها على مجلس النواب قبل 8 سنوات. ولمجلس النواب الأمريكي سلطة في مراجعة واستعراض الميزانية وغيرها من مشروعات القوانين، وهو ما يمكن أن يكون له تأثير كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس ترامب وحزبه الجمهوري. وفي حالة فشل إدارة ترامب في المضي قدما في سياستها الخاصة بالتخفيض الضريبي أو التوسع في الاستثمار في مجال البنية التحتية فإن الانتعاش الذي يعيشه الاقتصاد الأمريكي حاليا لن يستمر. لكن سياسة ترامب في مجال الحماية التجارية بالذات يتوقع لها أن تستمر كما هي، كما يبدو أن النزاع التجاري الأمريكي الصيني القائم حاليا لن يتأثر.





البروفسور "كيم كوانغ صوك":

لا أعتقد أن نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية سيكون لها تأثير على النزاع التجاري الأمريكي الصيني الجاري حاليا. أولا ليس هناك خلاف بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي فيما يتعلق بهذا الأمر، أي أن الطرفين ينتهجان سياسة متشابهة حول هذا الموضوع. وهكذا ربما سوف تستمر سياسات ترامب التجارية دون اضطرابات أو ردود فعل ديمقراطية جلية، مما يعني استمرار الكثير من تلك السياسات كما هي الآن.





أجرى ترامب مكالمة هاتفية مع الرئيس الصيني في الأول من نوفمبر، مما أدى إلى توقعات باحتمال حدوث تطورات إيجابية في حل النزاع التجاري الجاري بين البلدين. ولكن في السابع من نوفمبر، أي مباشرة بعد ظهور نتائج الانتخابات، أعلنت الحكومة الأمريكية عن فرض رسوم جمركية على منتجات صفائح الألمونيوم المستوردة من الصين بزيادة تبلغ 176%. وليس من المحتمل أن يسعى الحزب الديمقراطي لمنع ترامب من انتهاج سياسات تجارية متشددة تجاه الصين. وكل ذلك لا يمثل أخبارا سارة للاقتصاد الكوري الذي يعتمد على الاقتصادين الصيني والأمريكي ويتأثر بأي نزاع بينهما.





البروفسور "كيم كوانغ صوك":

أي حرب تجارية بين العملاقين الصيني والأمريكي سيكون لها تأثير ضار على الاقتصاد الكوري الذي يعتبر شديد الارتباط بهذين الاقتصادين الرئيسين عالميا. إذا لم يتمكن ترامب من الاستمرار في سياساته المالية التوسعية فربما سيتعرض الاقتصاد الأمريكي لبعض التباطؤ، وهو ما قد يؤثر سلبا على وتيرة سير الصادرات الكورية للولايات المتحدة. أي غموض أو اضطرابات أو تقلبات أو مخاطر خاصة بالاقتصاد الأمريكي سوف تنعكس بشكل متسارع على مختلف الاقتصادات العالمية والأسواق المالية، بما في ذلك كوريا.





بلغ حجم الصادرات الكورية في عام 2017 حوالي 573.7 مليار دولار، منها 142.1 مليار أي 24.8% إلى الصين. وإزاء هذا الاعتماد الكبير من جانب الاقتصاد الكوري على السوق الصينية فإن تأثر تلك السوق بالنزاع التجاري مع الولايات المتحدة سيكون له تأثير سلبي على كوريا بشكل عام. وحسب دراسة أجراها صندوق النقد الدولي، فإن نقصا بنسبة 1% فقط في معدل النمو الاقتصادي الصيني يعني نقصا في معدل النمو الكوري بنسبة 0.5%. ولكن أيضا وفي الاتجاه المقابل، فإن فرض رسوم جمركية إضافية على المنتجات الصينية قد يمثل فائدة وميزة للمنتجات الكورية المنافسة لها، حيث يرفع معدلات الطلب عليها.





البروفسور "كيم كوانغ صوك":

من المتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بإبطاء وتيرة رفع سعر الفائدة الرئيسي وهو ما سيحد من هجرة رؤوس الأموال من السوق الكورية بالشكل السريع الذي كان عليه مؤخرا. تباطؤ هجرة رؤوس الأموال من الأسواق المالية الناشئة سيكون له أثر إيجابي على كوريا.





ويقول المراقبون إنه يتوجب على السلطات الكورية أن تجري مراقبة لصيقة لتطورات السياسة الأمريكية في هذا الصدد، على ضوء ما أسفرت عنه الانتخابات.





البروفسور "كيم كوانغ صوك":

على كوريا مراقبة الشكل والطريقة التي سيتفاعل بها الكونغرس الأمريكي مع السياسات المالية والتجارية للحكومة الأمريكية خاصة ما يتعلق بالنزاع التجاري مع الصين، وأيضا الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية. بكلمات أخرى، يجب مراقبة وتيرة سير تطور العلاقات بين الكونغرس الأمريكي والإدارة الأمريكية على ضوء نتائج انتخابات التجديد النصفي الأخيرة، ورصد أي تغييرات محتملة. إذا نجحت الشركات الكورية في الاستفادة من التغيير الذي حدث بشكل إيجابي واستراتيجي، فربما سيكون ذلك التغيير لصالحها.





وبانتهاء الانتخابات الأمريكية أصبح من الضروري لكوريا متابعة ومراقبة التطورات بشكل موضوعي من أجل التفاعل إيجابيا مع أي متغيرات جديدة.