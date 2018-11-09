أمراء الشعر الكوري (4) : Kim Sowol

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هناك شعر غزلي جميل جدا في كوريا، وهناك عدد من شعراء الغزل الكوريين ممن كتبوا قصائد غزلية رائعة وباقية ويحفظها الكثيرون هنا عن ظهر قلب وبعض هؤلاء الشعراء يذكرونني بجهابذة شعراء الغزل العرب من أمثال عمر بن أبي ربيعة وجميل بن معمر وروائعهم الخالدة.

ومن أشهر شعراء الغزل في كوريا الشاعر كيم سو وول وهو شاعر بديع كتب عددا من أجمل قصائد الحب وتوفى في ريعان شبابه وعمره لا يتجاوز ال31 عاما إلا أنه ترك إرثا أدبيا غزليا رائعا وله ديوان بديع يحتوي على عدد من القصائد البديعة مثل قصيدته " ما لا يمكن أن ينسى والتي يقول فيها :

ليس بإمكانك نسياني

حتى إن كنت تريدين

فدعي أيامك تمضي منسية

وسيأتي يوما تنسين

ليس بإمكانك نسياني

حتى إن كنت تريدين

فدعي السنين

تمضى كيفما تهوى

فلعلك تنسين

تنسين البعض

إن لم تنسي الكل

لكن ها أنت تقولين

كيف بإمكاني أن أنسى

وحنيني ما زال يمزقني

إربا إربا

إربا إربا

وهناك قصيدة أخرى للشاعر لا تقل رقة بعنوان "مناجاة " يقول في جانب منها

أيا اسما بعثر أشلاء

أيا اسما تلاشى في الخواء

أيا اسما دون جواب

سأظل أناديه حتى يدنو أجلي

يا حبي

ها أنذا أمضي قبل البوح إليك

بما نقشته في قلبي من أجلك

بينما يشتعل بهاء المغيب

كآية في لحظات الغروب

كأنه قطيع نافر من غزلان

ينفر قلبي

يبكي عليك

ويتوق إليك

وأنا أنادي باسمك

واقفا فوق تل منعزل قصي

سأظل أناديك

ما تقطّر القلب دما

و ما نزف القلب دما

وإن تاه صوتي في الفضاء العريض

بين السماء والأرض

وحتى إن تحولت إلى حجر صلد

سأظل أنادي باسمك

سأظل أنادي وأنادي ثم أنادي

يا حبي وحبيبي

هل تسمعني يا محبوب

هل تسمع

هل تسمع