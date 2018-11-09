موجة من الغبار الدقيق تغطي سماء كوريا

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2018-11-09
#بانوراما الأخبار الكورية l 2018-11-12
تشهد البلاد موجة من الغبار الدقيق الذي يغطي كل أنحاء البلاد لأول مرة في فصل الشتاء. ولذلك ويقول الخبراء إن هذه الظاهرة ستشهدها كوريا في فصل الشتاء فيما بعد. كما أعلنت وزارة البيئة الصينية عن إنهاء السياسات الصينية التي انخرطت في تنفيذها لمحاربة التلوث البيئي في البلاد منذ أوائل هذه السنة من شأنها تقليل الضرر الاقتصادي المحلي.
ووفقاً لما قدره الخبراء أن نحو 90 بالمائة من الغبار الدقيق والضبابات الدخانية التي تغطي سماء كوريا الآن هي من الصين. ورغم كل الأدلة التي تؤكد ذلك، إلا أن الحكومة الصينية ترفض الاعتواف بذلك.
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