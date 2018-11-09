بدء اختبارات القبول في الجامعات في ١٥ من شهر نوفمبر

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ستبدأ اختبارات القبول في الجامعات يوم الخميس الموافق١٥ من شهر نوفمبر في 190 موقعاً للاختبار من 86 منطقة على مستوى البلاد، حيث يُقدّر إجمالي عدد الطلاب الذين سوف يخضعون لامتحان "سونينغ" هذا العام بـ594 ألف و924 طالباً وطالبة.

وسيبدأ الامتحان من الساعة التاسعة إلا الثلث صباحاً ويستمر حتى الساعة السادسة إلا الثلث مساء. ولهذا طلبت وزارة التعليم والتربية من كل المؤسسات الحكومية والشركات تأجيل بدء دوام العمل ذات اليوم من الساعة التاسعة إلى الساعة العاشرة صباحاً لتجنب ازدحام المرور الشديد.

كما طالبت الوزارة القواعد العسكرية القريبة من مواقع الامتحان بالامتناع عن سير الجنود والمعدات خلال الأوقات من الساعة السادسة حتى الساعة الثامنة وعشر دقائق صباحاً حتى يدخل كل الطلاب أماكنهم لإجراء الامتحان في الساعة الثامنة وعشر دقائق تماماً.

صمادي: وستقوم الحكومة بزيادة مرات سير المواصلات العامة بما فيها عربات مترو الأنفاق والأوتوبيسات ووضع المركبات الحكومية لحالة الطوارئ في الشوارع الرئيسية لنقل الطلاب المتأخرين إلى أماكن الامتحان بسرعة.

وستجرى تدابير الوقاية من الضوضاء في يوم الامتحان حيث سيُحظر على الطائرات والطائرات المروحية الهبوط والإقلاع وكذلك تُمنع المناورات العسكرية أيضاً خلال فترة اختبار القدرة على الاستماع إلى اللغة الإنجليزية من الساعة الواحدة وعشر دقائق إلى 35 دقيقة مساء أي لمدة 25 دقيقة. كما طالبت الوزارة البلديات بالامتناع عن إنتاج الضوضاء مثل صفارات الطوارئ والإنذار وأصوات بوق السيارات وضوضاء الحياة.