اختتام فعاليات بينالي كوانغ جو لعام ٢٠١٨





اختتمت فعاليات بينالي كوانغ جو 2018 بعد أن استمرت لمدة 66 يوماً منذ افتتاح المعرض يوم 7 سبتمبر، تحت شعار "الحدود المتخيلة" في قاعة معرض بينالي كوانغ جو والمجمع الثقافي الآسيوي الوطني. وشارك في الفعاليات 165 فناناً وفنانة من 43 دولة حيث عرضوا قطعهم الفنية المتميزة البالغ عددها 300 قطعة. وإلى جانبهم شارك 11 من أمناء المتاحف العالميين مما جعل المعرض أكثر تنوعاً وتعمقاً في فهم القطع الفنية المعروضة أكثر. وقد زار المعرض نحو 318 ألفاً من داخل وخارج البلاد خلال 66 يوماً وذلك زيادة بنسبة 21 بالمائة من المعرض 2016 الذي شهد 262 ألفاً و500 زائر.

تجدر الإشارة إلى أن جناح معرض الفن الكوري الشمالي جذب إقبال كبير واهتمامات خاصة حيث تم عرض القطع الفنية النادرة مشاهدتها تحت عنوان "الفن الكوري الشمالي، مفارقة الاشتراكية الواقعية". وقد شهد الجناح موجة مستمرة من المتفرجين الكوريين والأجانب. وقدر الخبراء معرض بينالي كوانغ جو من حيث ذلك قائلين إن المعرض أتاح فرصة سانحة لإبراز الفن الكوري الشمالي الذي كان يعتبر نادراً وغير مألوف في الساحة الدولية.

كما يعتبر بينالي كوانغ جو أكبر معرض للفنون الآسيوية في العالم حيث يسعى لاستكشاف قيم الفنون الآسيوية والخصائص الآسيوية خلال العشرين سنة الماضية وبالتالي سجل معرض هذا العام أكبر نسبة لمشاركة الفنانين الآسيويين وصلت إلى 69 بالمائة. وإلى جانب ذلك، نجح بينالي كوانغ جو في نشر روح مدينة كوانغ جو ورسالتها المهمة لتحقيق الديمقراطية الحقيقية وحقوق الإنسان والسلام لدى المجتمع المدني العالمي من خلال عرض الفنون التاريجية للمدينة في مكان خاص يشتهر بأنه استخدم كمستشفى عسكري وكنيسة خلال فترة انتفاضة 18 مايو للديمقراطية في كوانغ جو. وقد أشادت وسائل الإعلام العالمية ببينالي كوانغ جو باعتباره معرضًا متميزًا ترتبط 7 معارض مختلفة ببعضها البعض في وئام عضوي قوي تحت عنوان "الحدود المتخيلة" وكل الإجراءات لإظهار وعي الشعار قد تمت بكل نجاح وإكمال. ووصفت صحيفة "فرانكفورت" اليومية الألمانية بينالي كوانغ جو بأنه عرض وثائقي في آسيا كما وصفت مجلة "Ocula" الشهيرة البينالي بأنه منصة نموذجية تتفاعل وتتناغم العناوين المختلفة في الشعار الواحد.