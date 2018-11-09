تقليص أعداد الطائرات المتجهة إلى جزيرة جيجو

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أصبح من الصعب الحصول على تذاكر طيران إلى جزيرة جيجو أكثر مما كان الأمر عليه في الماضي، حيث قللت شركات الطيران المحلية رحلاتها الجوية إلى جزيرة جيجو إذ بدأت تتجه إلى الرحلات الجوية الخارجية بدلاً من رحلتها محلياً إلى جيجو. وصار عدد الطائرات التي تهبط في مطار جيجو حوالي 35 طائرة فقط. وذلك لتجنب الانتظار الطويل حتى تجد الطائرات مكانا بعد الهبوط.

كما انخفض عدد المقاعد على متن الطائرات المتجهة إلى جزيرة جيجو تدريجيًا. حيث يواجه الكثيرون صعوبة في إيجاد تذكرة طيران إلى جيجو. ومع ذلك، يزداد الناس الذين يرغبون في السفر إلى جيجو لذلك أصبح الأمر أكثر تعقيداً، مما يجعل اجتذاب السياح الأجانب والمواطنيين أمراً صعباً جداً. لذلك قررت شركة جيجو للطيران وبعض الشركات المحلية للخطوط الجوية إجراء زيادة مؤقتة في رحلاتها الجوية حتى نهاية شهر نوفمبر.