تعليق ظهور بي تي إس في برنامج موسيقي ياباني بسبب جدل حول قميص جيمين

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تم تعليق مشاركة فرقة "بي تي إس" في برنامج "ميوزيك ستيشن" على قناة "آساهي" التلفزيونية اليابانية.

وأصدرت قناة "آساهي" بيانا على موقعها الخاص يوم الثامن من نوفمبر قالت فيه: لقد تم تعليق ظهور فرقة "بي تي إس" الذي كان مقررا يوم التاسع من نوفمبر. وأضافت أن القميص الذي ارتداه أحد أعضاء الفرقة تصدر العناوين وأصبح قضية جدلية.

وكان عضو الفرفة "جيمين" قد ارتدى قميصا مرسوما عليه صورة السحابة التي شكلتها القنبلة النووية التي ألقيت على اليابان بالإضافة إلى صورة أخرى للشعب الكوري وهم يهتفون ويهللون بتحرير كوريا من الاستعمار الياباني.

وستقوم الفرقة بجولة غنائية في اليابان بدءا من حفل سيقام يومي الثالث عشر والرابع عشر من نوفمبر الجاري في طوكيو.