مامامو تعود أواخر نوفمبر الجاري

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أعلنت شركة "آر بي دبليو" الترفيهية أن فرقة "مامامو" النساسية ستعود بإصدار ألبومها المصغر الثامن الجديد يوم التاسع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري بعد أن كشفت عن ألبومها المصغر السابع بعنوان "قمر أحمر" في شهر يوليو الماضي.

وقد بدأت فرقة "مامامو" في أوائل هذا العام في تنفيذ مشروعها المعروف باسم مشروع المواسم الأربعة والألوان الأربعة"، وبموجبه، قامت الفرقة بالكشف عن ألبومها الربيعي بعنوان "ليلة تلمع فيها النجوم"، وألبومها الصيفي بعنوان "أنت تفعل ذلك".