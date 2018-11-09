تطبيق نظام الشرطة البلدي المحلي في خمس مدن في العام القادم

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من المقرر أن يتم تطبيق نظام الشرطة البلدي المحلي في خمس مدن كورية، بما في ذلك سيول وسيجونغ، بدءا من العام القادم. تجدر الإشارة إلى أن هذا النظام ضمن الوعود المائة التي قطعتها حكومة الرئيس "مون جيه إين". ويستهدف تطبيق هذا النظام تعزيز وضع الحكومات المحلية.

وتؤكد حكومة الرئيس "مون جيه إين" على أهمية اللامركزية في السلطات المحلية باعتبارها عنصرا رئيسيا للحكومات المحلية. وفي الوقت الحاضر تخضع الشرطة لسيطرة الحكومة المركزية. ولهذا فإن الحكومات المحلية ليس لديها سلطة فيما يتعلق بالأمن الذي يعد من أهم عناصر استقلالية الحكومات المحلية.

ورغم أن نظام الشرطة المحلية يتم تطبيقه في مدينة جيجو فقط في الوقت الحالي، إلا أن نطاق سلطتها هناك محدود جدا.

وقد شهد عام 2005 محاولة لتطبيق نظام الشرطة المحلية في فترة حكومة الرئيس "روه مو هيون"، لكن الحكومة فشلت آنذاك في سن قانون خاص بهذا النظام، ثم لم تعمل عليه حكومتا الرئيس "لي ميونغ باك" والرئيسة "بارك كون هيه" بشكل إيجابي.

ولكن منذ انطلاق الحكومة الحالية بقيادة الرئيس "مون جيه إين" الذي يؤكد على على أهمية الحكومات المحلية، بدأ تفعيل تطبيق النظام مرة أخرى.

من أهم مزايا نظام الشرطة المحلية: تقديم خدمات أمنية تتناسب مع الخصائص الإقليمية ومتطلبات السكان في كل منطقة. ولهذا يتم تطبيق هذا النظام في بعض الدول المتقدمة التي تشهد تطورا في نظم الحكومات المحلية، مثل الولايات المتحدة وأوربا واليابان.

ولكن بالنسبة لكوريا التي ليس لديها تاريخ طويل في نظام الحكومات المحلية، فإن هناك قلقا كبيرا من تطبيق نظام الشرطة المحلية. فأولا، هناك قلق من الفراغ الأمني نتيجة لتوزيع المهام بين الشرطة الوطنية والشرطة المحلية. وهناك كثير من النقاط التي يصعب تمييزها من بين أعمال الشرطة. بعبارة أخرى، يمكن لطرف نقل المهمات إلى الطرف الآخر فيما بينهما، أو قد تحدث صراعات للحصول على مهام معينة مما قد يؤدي إلى إحداث فراغ.

وهناك قلق كبير آخر، وهو تولي العُمد أو المحافظين المنتخبين سلطة تعيين قيادات الشرطة المحلية، مما قد يحدث آثارا سلبية خطيرة، بما في ذلك تسييس الشرطة المحلية، أو نشوء علاقات مصالح مع القوى الإقليمية. وبالطبع يمكن السيطرة على هذا القلق من خلال وضع أدوات ضبط دقيقة.

وتخطط الحكومة الحالية لسن قانون خاص لنظام الشرطة المحلية في النصف الأول من عام 2019، بحيث يتم تنفيذ النظام في النصف الثاني من العام القادم.

ويشير الكثيرون إلى ضرورة التوصل إلى وسائل التخلص من جميع المشاكل المحتملة ذات الصلة، قبل تنفيذ هذا النظام فعليا.