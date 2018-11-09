أعلى نسبة بطالة في كوريا منذ 13 عاما

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تشهد مؤشرات التوظيف في كوريا أسوأ حالة في كل النواحي حسب تقرير"حركة التوظيف في أكتوبر" الذي أصدرته هيئة الإحصاءات الوطنية، حيث لم تتجاوز الزيادة في عدد الحاصلين على فرص عمل مستوى 100 ألف للشهر الرابع على التوالي، كما انخفضت نسبة التوظيف باستمرار للشهر التاسع على التوالي. أما نسبة البطالة فقد سجلت أعلى مستوى منذ 13 عاما. وينخفض عدد فرص العمل في الصناعات التحويلية التي تعد وظائف عالية الجودة نسبيا، كما ينخفض عدد الحاصلين على العمل في فئتي الثلاثينيات والأربعينيات.

ولهذا تتصدر مسألة إيجاد فرص العمل الأولويات العليا بالنسبة لفريق الاقتصاد الحكومي الجديد.

وقال المرشح لمنصب نائب رئيس الوزراء ووزير المالية والاستراتيجية "هونغ نام كي" اليوم إنه سيفكر في أشياء إضافية يمكن للحكومة القيام بها وتضمينها في توجهاتها للسياسات الاقتصادية للعام القادم. كما قال إنه من الضروري توسيع المجال لإيجاد فرص عمل من خلال رفع القوة الاقتصادية. وأضاف أنه سيركز على التفكير في هذه المسألة من خلال تحليل إحصاءات التوظيف.

وتشير هذه التصريحات إلى ندرة الوسائل السياسية المتاحة أمام الحكومة.

وفيما يتعلق بأسباب تدهور مؤشرات التوظيف، تتعرض الحكومة للانتقاد لفشل سياساتها المتمثلة في النمو بقيادة الدخل، ورفع الحد الأدنى للأجور، وتقليل ساعات العمل الأسبوعية وغيرها. وتجدر الإشارة إلى أن سياسة النمو بقيادة الدخل إلى جانب النمو الإبداعي تعتبر أهم أركان السياسات الاقتصادية لحكومة الرئيس "مون جيه إين".

وتدعي الحكومة أن الوضع الراهن للتوظيف جاء نتيجة لمشاكل هيكلية في الاقتصاد الكوري، بما في ذلك انخفاض عدد القادرين على الإنتاج، والتغيرات السريعة في الهياكل الصناعية وسوق التوظيف. كما تؤكد أيضا على استمرارها في تنفيذ سياسات النمو بقيادة الدخل والنمو الإبداعي دون تغيير، مع ضرورة تحمل المعاناة الناتجة عن إعادة الهيكلة لفترة معينة، موضحة أن تحسين وضع التوظيف سوف يتحقق بعد إجراء إعادة الهيكلة.

وقد سبق للحكومة الكورية أن أعلنت عن خطة لخلق 59 ألف فرصة عمل مناسبة يوم 24 من شهر أكتوبر الماضي، وجميعها تمثل فرص عمل مؤقتة، بما في ذلك موظفون غير دائمين في الأجهزة العامة، وعاملون في مراقبة الحرائق الجبلية وغيرها، حيث تستهدف تحسين وضع التوظيف حتى ولو لفترة قصيرة لأن إعادة الهيكلة ستستعرق وقتا طويلا.

ولهذا تتجه الأنظار الآن إلى الوسائل التي سيتم إعدادها من خلال التفكير الدقيق من قبل المرشح لمنصب نائب رئيس الوزراء "هونغ".