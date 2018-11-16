5 نصائح للتخلص من أعراض التهاب المفاصل في الشتاء

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جاء فصل الشتاء إلينا الذي يعد من أكثر المواسم التي ترتفع فيها آلام التهابات المفاصل. ويعاني مرضى التهاب المفاصل في منتصف العمر أو كبار السن، من تباطؤ الدورة الدموية عندما يصبح الجو باردًا، وتكون الأعراض المرضية لديهم أكثر سوءًا عندما تصبح عضلات أو أربطة المفاصل أكثر صلابة بسبب درجات الحرارة المنخفضة. وكلما زادت حدة البرودة، كلما ازدادت آلام المفاصل، خصوصا عند كبار السن الذين يعانون من تآكل غضاريف الركبتين والرقبة، وذلك نتيجة لتقلّص العضلات، وإذا تُركت هذه الحالة بدون علاج ، فإنها تتحول إلى التهاب المفاصل التنكسي. ومن المعروف جيدا أن التهاب المفاصل التنكسي مرض يسبب ألما شديدا، لأن الغضروف الذي يحمي المفصل يتلف أو يتدهور، ومن ثم تَحتك العظام مع بعضها البعض. ويمكننا علاج التهاب المفاصل بالأدوية أو بالعلاج الطبيعي أوالجراحة، بعد إجراء تشخيص دقيق وفحوصات. وفي الآونة الأخيرة، تم التوصل إلى العديد من العلاجات بما في ذلك ابتكار المفاصل الاصطناعية، بفضل تطور الهندسة الطبية. ولذلك، من المهم الحصول على علاج مبكر لمنع تفاقم التهاب المفاصل الحاد والحفاظ على صحة الركبة على المدى الطويل.

وتجدر الإشارة إلى أن انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء هو سبب آخر لزيادة آلام المفاصل والعظام، فالجسم يميل إلى إرسال كمية أقل الدم إلى الأطراف كوسيلة لحفظ الدم الساخن حول القلب. ونتيجة لذلك، تُصبح المفاصل غير مرنة، مما يؤدي إلى آلام المفاصل.

إذن، ماذا يمكن أن نفعل في الحياة اليومية لتقليل ألم التهاب المفاصل؟

أولا: يجب الحرص على ممارسة التمارين الرياضية: فمع برودة الجو في الخارج قد لا نستطيع ممارسة الرياضة التي اعتدنا عليها، كالمشي وغيره. ومع ذلك يجب علينا الاستمرار في أداء أي نشاط رياضي يوميا لأن ممارسة الرياضة تساعد على الحفاظ على وزن صحي وتحسن مرونة العضلات التي تدعم الركبتين.

ثانيا: يجب فقدان الوزن الزائد من أجل الركبتين: حيث تتحمل الركبتان وزن الجسم عند المشي. وبالتالي فإن تقليل بضعة كيلوجرامات من الوزن يخفف من أعباء الوزن الثقيل على الركبتين.

ثالثا: يجب الاهتمام بتدفئة الجسم: ويعتبر الحمام الدافئ مفيدا جدا في المحافظة على دفء المفاصل الضعيفة، كما يساعد أيضا على تخفيف الآلام في الشتاء البارد.

رابعا: يجب تناول كميات كافية من مكملات الكالسيوم وفيتامين "دي D": حيث يعتبر كل من الكالسيوم وفيتامين دي عاملين مهميْن للتمتع بعظام صحية. وللحصول على فيتامين دي بطريقة طبيعية، يجب التعرض لأشعة الشمس.

خامسا: يجب الحرص على السلامة: فقد تتسبب آلام المفاصل في تعريض العظام للكسور، ولذلك يجب على المصاب بالتهاب المفاصل أن يكون حريص جدا عند المشي على الأرض الزلقة أو على الثلوج.