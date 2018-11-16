تردد ملحوظ على دور العبادة من قبل أولياء الأمور للدعاء لأولادهم بالتوفيق في الامتحانات

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بمناسبة موسم امتحانات الثانوية العامة تزور أمهات الطلاب الكنائس أو المعابد البوذية للدعاء لأبنائهن بالنجاح.

وفي هذا الصدد، سلطت إحدى وسائل الإعلام الكورية الضوء على معبد بوذي يشهد زيادة مضطردة في عدد آباء الطلاب في الثانوية العامة كل فترة اختبار سنويا، ألا وهو معبد "ديه هونغ" الذي يقع في جبل "دوريون" في منطقة "هيه نام". كما تم تعيين هذه الشجرة كـ"شجرة ألفية" في مقاطعة جولا، حيث يعتقد الناس أنها تحقق دعواتهم. هذا بالإصافة إلى تمثال "بوذا" المنحوت على صخرة "بوك مي روك بول دو" الذي يرتبط بأسطورة شجرة الألف سنة، ويعتقد الناس أيضا أنه يحقق دعواتهم.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الشجرة داخل معبد، ويبلغ ارتفاعها 20 مترا ومحيطها 4.4 متر، وتم تعيينها كشجرة خاضعة للحماية. كما تسمى هذه الشجرة بشجرة الحب لأن التقاء جذور شجرتين معا رمز للحب العظيم بين الرجل والمرأة.