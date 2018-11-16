تغيير محطة بانبو لمكان ثقافي يمكن الاستمتاع فيه

أعلنت مؤسسة سيول للمرور أن محطة "بانبو" في الخط السابع سوف تتغير إلى مكان يمكن الاستمتاع فيه بالحياة الثقافية بشكل متكامل. وحسبما قالت مؤسسة سيول للمرور فإنها افتتحت قاعة لترويج السلامة في المترو، ومنطقة رعاية صحية وحيوية في الطابق الأول تحت الأرض من محطة "بانبو".

وتبلغ مساحة قاعة الترويج للسلامة في المترو ٢٢٠ مترا مربعا، وتتكون من سبع مناطق ذات موضوعات مختلفة، بما فيها منطقة بناء المترو، وتشغيل المترو، وحوادث المترو.

إلى جانب ذلك، توجد منطقة نظام السلامة، ونظام السلامة المستقبلي. مثلا في منطقة بناء المترو، يتم عرض المخططات العرضية للنفق الذي يمر به المترو تحت النهر. كما تم عرض عينة من محطة حديقة "دونغ ديه مون" التاريخية والثقافية التي هي محطة تحويل لكل من الخط الثاني والخط الرابع والخط الخامس.

وفي منطقة الحوادث في المترو، يتم عرض الحوادث التي حصلت في المترو حسب الفترة الزمنية، ويمكن أن نجد غرفة التحكم الذكي بالسلامة من أجل الوقاية من تلك الحوادث المأسوية، وبعض أنظمة السلامة مثل نظام التحكم بأبواب السلامة الموجودة في الأرصفة.

أما منطقة الرعاية الصحية والحيوية فهي مكان يوفر خدمات وتسهيلات لحياتنا، حيث يوجد فيها مركز للرياضة، ومقهى للدراسة، ومقهى يمكن فيه الحصول على معلومات عن السفر، ومحل لكي الملابس دون عُمّال.

وفي هذا الصدد، قال رئيس مؤسسة سيول للمرور إنه يمكن أن نطلع على كيفية تطور وتقدم أماكن محطات المترو بشكل مبتكر عندما نزور محطة "بانبو"، وسيعمل على تحقيق ابتكار مستمر لتصبح محطات المترو مكانا يتيح الراحة والسعادة للمواطنين.