فيلم يحكي قصة فتاة إثيوبية يتم ترشيحه إلى مهرجان سيول لعام ٢٠١٨

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تلقى فيلم يحكي قصة فتاة إثيوبية دعوة رسمية إلى مهرجان سيول الخالي من الحواجز لعام ٢٠١٨. وذلك بعد أن أثارت بطلة الفيلم اهتمام الكثيرين بقصتها الحقيقية التي عرضها الفيلم. حيث ركز على كيفية تغلب تلك الفتاة على الثقافة التقليدية التي تسود منطقتها، والتي تجبر المرأة على الزواج عند بلوغ سن 15 سنة رغم أنها لا ترغب، ثم التحقت بالجامعة، وحققت حلمها.

أما عن مكتشف قصة الفتاة الإثيوبية، فهما زوجان يعملان في الإخراج السينمائي، سافرا لقضاء شهر العسل في قرية نائية في شمال إثيوبيا ، وهذه القرية يزورها بعض السياح الأجانب بسبب وجود بركان نشط بالقرب منها. وكانت التي ألقت عليهما التحية باللغة الكورية بطلاقة هي "بيروجا" الفتاة الإثيوبية. حيث كان والداها يديران مسكنًا لإقامة السياح، وقد تعلمت "بيروجا" اللغة الكورية عبر التلفزيون هناك من خلال متابعة برامج تلفزيونية مثل البرنامج الترفيهي "ليلة واحدة ويومين". ولأن "بيروجا" لم ترغب في الزواج في سن مبكرة، حاول الزوجان الكوريان إقناع والديها بتقديم فرصة لها لإظهار قدراتها ومواهبها. وبفضل محاولتهما المستمرة لإقناع والديها، سمح والداها لها بالالتحاق بالمدرسة الثانوية بدلا من تزويجها في النهاية، وتم إنتاج فيلم تدور أحداثه حول قصتها التي تتضمن التحاقها بالجامعة في العام الماضي. وكانت أمنيتها زيارة كوريا، وبالفعل تحقق حلمها، حيث زارت "بيروجا" مواقع إنتاج المسلسلات الكورية، وهذه الفرصة أعطتها ذكريات جميلة جدا لأنها كانت وسيلة لتعريفها بكوريا لأول مرة.