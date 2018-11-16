الهيئة الكورية لمترو الأنفاق تدرب كوادر قطاع السكك الحديدية المصري

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وقعت وزارة النقل المصرية صباح يوم الأحد الماضي بروتوكولا للتعاون مع الهيئة الكورية لمترو الأنفاق، لتدريب كوادر قطاع السكك الحديدية المصري.

وتم تنظيم الدورة التدريبية التي استمرت 4 أيام، برعاية السفارة الكورية في القاهرة بهدف تبادل الخبرات في مجال السكك الحديدية، خصوصا قطاع مترو الأنفاق والقطارات فائقة السرعة، وأيضا العمل على نقل التكنولوجيا الكورية إلى مصر.

وافتتح السيد كيم سانغ كيون رئيس الهيئة الوطنية لشبكات سكة حديد كوريا، الدورة التدريبية، بكلمة ترحيبية، معبرا عن حرص كوريا على التعاون مع مصر وتبادل الخبرات في هذا القطاع الحيوي.

واستمر البرنامج التدريبي على مدار 4 أيام، حيث ضم القسم الأول تدريبا نظريا وإطلاع المتدربين المصريين البالغ عددهم 20 مهندسا من قطاعات النقل، على الخبرات الكورية وما توصلت إليه جهود تطوير قطاع السكك الحديدية وتكنولوجيا تصنيع القطارات فائقة .

أما القسم الثاني فكان عبارة عن برنامج تدريبي عملي في مقرات قطاع المترو في القاهرة.