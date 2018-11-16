المعهد الكوري للتنمية ينفذ الدورة الثانية لتدريب الموظفين الحكوميين السعوديين

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قام قسم الدراسات العليا للسياسات الدولية التابع للمعهد الكوري للتنمية بالتعاون مع المركز السعودي للشركات الاستراتيجية الدولية، بتنفيذ الدورة الثانية لتدريب وتعزيز قدرات الموظفين الحكوميين السعوديين في كوريا.

وذلك منذ الاثنين الماضي وحتى اليوم الجمعة بمشاركة خمسة وعشرين موظفا حكوميا يعملون في واحد وعشرين جهازا حكوميا تابعا لوزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية. واستهدفت هذه الدورة تقاسم سياسات التنمية الاقتصادية الكورية.

يذكر أن المعهد الكوري افتتح هذه الدورة التدريبية من أجل تعزيز قدرات الموظفين الحكوميين السعوديين على تطوير السياسات في إطار "الرؤية الكورية السعودية ألفين وثلاثين" المنفذة بين وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية والمملكة العربية السعودية.

الجدير بالذكر أن السعودية اختارت كوريا كإحدى دول التعاون الاستراتيجية من أجل تحقيق الرؤية السعودية ألفين وثلاثين وظلت تطلب من الجانب الكوري تعاونا فعالا. ولهذا تكونت الدورة من محاضرات تهدف إلى تقاسم سياسات التنمية الاقتصادية الكورية، وندوات حول السياسات المتعلقة بالشؤون الاقتصادية السعودية الرئيسية، إلى جانب زيارات إلى الأجهزة ذات الصلة.