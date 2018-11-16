إبرام اتفاقية التبادل العلمي بين جامعة هان كيونغ الكورية وجامعة الإنبار العراقية

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زار وفد عراقي يرأسه رئيس جامعة الأنبار "خالد النجم"، جامعة هان كيونغ الكورية الأسبوع الماضي.

وزار الوفد العرافي الجامعة منذ السابع من هذا الشهر وعلى مدار ثلاثة أيام حيث شاهد المنشآت التعليمية في حرم الجامعة وناقش مع الأساتذة ذوي الصلة سبل التبادل والتعاون بين الجامعتين.

وفي يوم الثامن أبرم رئيس الجامعة الكورية "إيم تيه هي" ورئيس الجامعة العراقية "خالد النجم" اتفاقية للتبادل العلمي، مما مهد الطريق للتبادلات بينهما في المستقبل.

وبهذه المناسبة صرحت جامعة هان كيونغ بأن الاتفاقية ستفتح مجالا للتعاون بين الجامعتين في مختلف المجالات بما فيها تبادل الأساتذة والطلاب وتنظيم منتديات مشتركة. وأكد رئيس الجامعة الكورية على أن التعاون بين الأجهزة التعليمية يسفر عن آثار إيجابية كبيرة من خلال التبادلات البشرية والبحوث العلمية المشتركة.

كما أعرب عن أمله في تفعيل برامج التبادلات المنتظمة والعملية بين الجامعتين في المستقبل القريب. ومن جانبه قال رئيس الوفد العراقي إن بلاده تعمل جاهدة على تطوير قطاعي الزراعة والهندسة رغم وجود مختلف الصعوبات، مؤكدا على أنه سيبذل جهودا للحفاظ على المشاركة الممتازة مع الجامعة الكورية لتحقيق إنجازات مربحة للجانبين.

يذكر أن خمسة طلاب عراقيين يدرسون حاليا في قسم الهندسة الزراعية الذكية وقسم تقنية التقارب بين علمي الكيمياء والبيئة في مرحلة الماجستير في جامعة هان كيونغ الكورية. ونتمنى أن يدرس المزيد من الطلاب العراقيين في هذه الجامعة وغيرها من الجامعات الكورية حتى يساهموا في عملية إعادة الإعمار في العراق في المستقبل.