إبرام مذكرة للتفاهم كورية قطرية بشأن مكافحة الفساد

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وقعت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية القطرية مذكرة تفاهم مؤخرا مع هيئة مكافحة الفساد والحقوق المدنية الكورية في مقر الهيئة في كوريا الجنوبية.

وجاء توقيع هذه المذكرة بهدف وضع الأطر اللازمة لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى حول سبل تعزيز الشفافية والنزاهة وتعزيز العلاقة في المجالات ذات الاهتمام المشترك وإطلاق علاقة مشاركة قوية في مجالات البحث والتدريب والتقييم وتبادل الخبرات وغيرها.

وبهذه المناسبة قال رئيس الهيئة القطرية "حمد بن ناصر" إن بلاده تفخر بما تحققه من إنجازات في مجالات تعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد مما جعلها تتبوأ مكانة رفيعة بين دول العالم في معايير الشفافية والنزاهة وفقا للمؤشرات الدولية ذات الصلة.

من جانبها، قالت رئيسة هيئة مكافحة الفساد والحقوق المدنية الكورية "بارك أون جونغ" إن هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في دولة قطر وهيئة مكافحة الفساد والحقوق المدنية في كوريا تتقاسمان مسؤوليات مشتركة في صياغة السياسات الوطنية لمكافحة الفساد وتنسيق مختلف التدابير لتعزيز الشفافية والنزاهة في المجتمع ككل، وذلك بموجب المادة رقم ستة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وأكدت أن هذه المشاركة الناجحة ستساهم إلى حد كبير في تعزيز القدرات على مكافحة الفساد، وستساعد أيضا على وضع مثال دولي في التعاون لتنفيذ الاتفاقية. الجدير بالذكر أن إبرام الاتفاقية يأتي في سياق ما يربط دولة قطر وكوريا الجنوبية من علاقة متميزة في شتى المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها في ظل التعاون الاستراتيجي بين البلدين وعلاقاتهما الممتدة.