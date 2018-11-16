سفير لبنان يزور البرلمان الكوري ويلتقي برئيسة جمعية الصداقة بين البلدين

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زار سعادة السفير/ أنطون عزام سفير الجمهورية اللبنانية لدى كوريا، مقر البرلمان الكوري يوم الأربعاء 14 نوفمبر، حيث التقى بالنائبة "نام إين سون" رئيسة جمعية الصداقة البرلمانية الكورية اللبنانية. ورافق سعادة السفير اللبناني خلال الزيارة السفير "لي يونغ مان" سفير كوريا السابق لدى لبنان. وتم خلال الزيارة البروتوكولية استعراض الأوضاع السياسية والاقتصادية بين البلدين وسبل تطوير العلاقات على المستوى التشريعي، خاصة فيما يتعلق بالازدواج الضريبي وتسهيل دخول المنتجات اللبنانية إلى كوريا، نظرا لأن الميزان التجاري بين البلدين يميل حالياً لصالح كوريا.

كما تم استعراض الوضع الإنساني للنازحين السوريين في لبنان، والحصول على دعم كوريا في المحافل الدولية لجهود الحكومة اللبنانية في تحمل أعباء اللاجئين، والعمل على العودة الآمنة للسوريين إلى بلادهم ضمن حل سياسي.

وتم التطرق أيضا إلى موضوع رفع حظر السفر عن المواطنين الكوريين إلى لبنان، وذلك بهدف تشجيع السياحة الكورية إلى لبنان، وبحث موضوع إنشاء "فريق عمل كوري من أجل لبنان"، وذلك لمواكبة ودعم لبنان على كافة المستويات، لاسيما السياسية منها، وقد لاقت هذه الفكرة ترحيباً من جانب النائبة "نام إين سون"، ووعدت بحشد الجهود لتحقيق هذه الغاية، كما عبرت عن نيتها زيارة لبنان خلال العام القادم.