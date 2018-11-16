عرض فني كوري تقليدي في دبي

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قدمت فرقة الرقص الكوري التقليدي التابعة لمنطقة سوتشون بمقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ" عرضا فنيا كوريا تقليديا جميلا ومبهرا في المراسم الاحتفالية بالذكرى المئوية لميلاد مؤسس الإمارات العربية المتحدة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والتي أقيمت في دبي خلال الفترة من الرابع وحتى التاسع من هذا الشهر.

وجاء عرض هذه الفرقة بإشراف القنصلية العامة الكورية في دبي وبرعاية وزارة الخارجية الكورية في إطار الفعاليات التذكارية الرئيسية التي تخطط لها الوزارة الكورية من أجل التعريف بالثقافة الكورية، حيث تعمل وزارة الخارجية الكورية على مساعدة الفرق الفنية والثقافية التابعة للحكومات المحلية لتقديم عروضها في الخارج.

يذكر أن الفرقة الراقصة الكورية قدمت عرضا ساحرا ركز على الرقص والموسيقى الكورية التقليدية لإظهار متعة وهيبة وجمال الفنون الكورية التقليدية أمام الإماراتيين والكوريين المقيمين هناك.

وقدمت الفرقة عرضها في مسرح "المدينة" في دبي يوم السادس من هذا الشهر، ثم زارت جامعة الإمارات في اليوم التالي لتقديم شرح حول العروض الثقافية والفنية الكورية للطلاب هناك.