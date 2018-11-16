د. نجوى خلف: أشعر بالسعادة لتدريس اللغة العربية





الأستاذة الدكتورة/ نجوى خلف من مصر تعيش في كوريا منذ عشر سنوات، حيث تدرس اللغة العربية في الجامعات الكورية، تقول إنها تحب اللغة العربية وتحب عملها وتشعر بالسعادة لتدريس اللغة العربية.

وتوضح الدكتورة نجوى في لقاء مع القسم العربي بالكي بي إس ورلد راديو أنه من المهم جدا أن يحب المعلم عمله، مشيرة إلى أنها تقوم بتغيير طريقة التدريس حسب مستوى الطلاب وحسب كل مرحلة، كما أنها تستخدم اللغة العربية فقط في كل محاضراتها.

وتقول الدكتورة نجوى، المتخصصة في تدريس اللغة العربية للأجانب، إن لديها خبرات في تدريس اللغة العربية لأجانب من مختلف الجنسيات، وقد لاحظت أن مشكلة الطلاب الكوريين هي الخجل، وتؤكد أن أكثر ما يعجبها في العمل في الجامعات الكورية هو احترام المواعيد والاهتمام بالوقت.

كما تشرح الدكتورة نجوى خلف كيفية إدارتها لحياتها الأسرية في كوريا، مشيرة إلى أن أولادها أحبوا الحياة في كوريا وهو ما جعلها تبقى لهذه الفترة.

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