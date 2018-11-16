تعيين طريقة صناعة الكيمتشي كتراث ثقافي عالمي من قبل منظمة اليونسكو

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بمناسبة حلول موسم صناعة مخلل "كيمتشي" استعدادا لفصل الشتاء البارد، حيث يصنع الكوريون هذه الكميات ثم يخزنونها في أوعية خزفية ثم يدفنونها تحت الأرض، أو في ثلاجات مخصصة لتخزين المخلل. تم تعيينها كتراث ثقافي عالمي من قبل منظمة "اليونسيكو".

وفي مطلع شهر نوفمبر، أقيمت هذه المناسبة، وكانت مناسبة هذا العام لها معنى خاص، حيث استهدفت التحدي للتسجيل في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية العالمية من حيث عدد المشاركين في عمل المخلل في مكان واحد. حيث شارك في مناسبة هذا العام أكثر من 3500 رجل وسيدة. علما بأن السجل العالمي الحالي كان 2635 شخصا، جاء ذلك في عام 2013. وبلغ عدد المشاركين الإجمالي 6 آلاف شخص، صنعوا 165 طنا من المخلل.

وسوف يتم إرسال هذه الكميات الكبيرة من المخلل جميعها للطبقات منخفضة الدخل في المجتمع. وخلال فترة فعاليات المناسبة، استمتع الزوار بتذوق مختلف أنواع المخلل حسب طريقة كل إقليم.