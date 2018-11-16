الفيلم الكوري المتفاقم يحظى بشعبية غير مسبوقة داخل البلاد وخارجها





بدأ عرض الفيلم الكوري "المتفاقم" في كوريا بعد النجاح الكبير الذي حققه في الآونة الأخيرة. وتدور أحداث الفيلم حول قصة أمير في مملكة "تشوسون" الكورية القديمة يسعى لإنقاذ المملكة من الشياطين، الذين تسببوا في وقوع المملكة في فوضى واضطراب. وبفضل قصة الفيم وتقنيات التصوير الحديثة لا يحظى هذا الفيلم بشعبية كبيرة محليًا، بل في الخارج أيضا. كما بيع الفيلم في قارات أمريكا الشمالية وأوربا وآسيا وأمريكا الجنوبية وأوقيانوسيا، بما يصل إلى 74 دولة. واحتل المركز الأول في بعض البلدان مثل الفليبين وفيتنام فور بدء عرضه.

كما تغطي وسائل الإعلام الأجنبية الأخبار المتعلقة بالفيلم وتقول إن مثل هذا النوع من الأفلام الكورية سيكون تجربة جديدة وغريبة بالنسبة لعشاق أفلام الرعب حول العالم.