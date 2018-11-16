تزويد مقاعد قاعات العروض الفنية بشاشات للترجمة

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بدأت الكثير من العروض الفنية الكورية تجذب العديد من السياح الأجانب لمشاهدتها. لما تتميز به من تشويق ومتعة، بالإضافة إلى تزويد المقاعد بشاشات تقدم الترجمة من الكورية إلى اللغات الأخرى.

وبهذه المناسبة، تحظى العروض مثل المسرحيات الغنائية أو المسرحيات الكلاسيكية، بشعبية متزايدة كمنتجات سياحية مستقبلية. حيث زاد عدد السياح الأجانب الذين شاهدوا العروض الفنية المتنوعة أثناء زيارتهم إلى كوريا في الفترة فيما بين يناير وحتى سبتمبر بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي.

ومن بين هذه العروض، تأتي في المقدمة عروض الفرق الغنائية الكورية، حيث عبر السياح الأجانب خاصة الشباب عن خططهم لمشاهدة العروض الغنائية أو الحفلات الغنائية، بالإضافة إلى زيارة المعالم السياحية المشهورة. وتلبية لهذه المطالب المتزايدة، بدأت الحكومة تخطط لتطوير المزيد من المنتجات السياحية المكونة من عروض فنية أو غنائية من أجل السياح الأجانب. بالإضافة إلى تطوير منطقة دي هانغ رو" الواقعة في المنطقة الشمالية من نهر الهان الذي يمر وسط العاصمة سيول، والتي تتركز فيها المسارح الصغيرة، لتصبح مركزا للعروض المنوعة.

وفي إطار ذلك، زاد عدد العروض التي تقدم خدمة الترجمة بلغات أجنبية خلال هذا العام، من خمسة عروض في العام الماضي، إلى تسعة عروض، وهذا العدد لا يزال قليلا، لكنه سوف يزداد. كما تقتصر اللغات الأجنبية المقدمة حاليا على الإنجليزية واليابانية والصينية، وسوف تتوسع لتشمل لغات أخرى.