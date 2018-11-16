اختيار المنطقة منزوعة السلاح كأول مكان يستحق الزيارة

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تجاوبا مع ظاهرة نشر صور لحياة المشاهير من الفنانين والفنانات على مواقع التواصل الاجتماعي، اختارت شركة "كلوك" المتخصصة في تقديم المعلومات عن الرحلات الحرة الدولية أفضل عشرة أماكن للقيام بالأنشطة الترفيهية في آسيا ومناسبة لتقديم الصور الفوتوغرافية عبر وسائل التواصل الاجتماعي اعتمادا على التعليقات على الصور المتنوعة ذات الصلة. واختارت الشركة المنطقة منزوعة السلاح في كوريا كأول مكان جدير بالزيارة. ثم جاءت الرحلة إلى الساحل البحري في مدينة كيوطو اليابانية ورعاية الفيلات في المركزين الثاني والثالث. كما أُدرجت تجربة ارتداء الأزياء الكورية التقليدية "هانبوك" ضمن القائمة.

ونتيجة لذلك تعتبر الرحلات إلى المنطقة منزوعة السلاح التي تظهر تاريخ البلدين بوضوح من أكثر الرحلات التي يتم تقديم الصور الفوتوغرافية حولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بما فيها انستغرام. حيث تنقل الصور الفوتوغرافية المناظر الكورية الشمالية أو خط الفصل للكوريتين والتي تم التقاطها في مرصد "دوراسان" الشعور الحقيقي بالوقوع بين الانقسام والسلام.