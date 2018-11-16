انتهاء تصوير فيديو سلام شبه الجزيرة الكورية

ⓒ Getty Images Bank

تم الانتهاء من إنتاج فيديو قصير بعنوان "سلام شبه الجزيرة الكورية في العالم" برعاية وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية ولجنة الترويج للثقافة الكورية في الخارج فيديو. وبالفعل نجح الفيديو في جذب اهتمام شعوب العالم لدرجة أن عدد مرات مشاهدته بلغ ثلاثة ملايين ومائتي ألف مرة بعد ثلاثة أيام فقط من عرضه على يوتيوب وفيسبوك.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الفيديو تم إنتاجه بعد فيديو "آخر ذكاء اصطناعي" الذي تم إنتاجه في العام الماضي بمناسبة أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية بنجاح. ويتناول الفيديو الجديد إمكانية استخدام الحمض النووي للسلام الذي يجري في شبه الجزيرة الكورية في عام ألفين وثمانية عشر من أجل الوقاية من معركة بين الإنسان والذكاء الاصطناعي في عام ألفين وخمسة وأربعين.

ويقدم الفيديو مسرحية تصور أن الحمض النووي للسلام في شبه الجزيرة الكورية يستخدم في تسوية الخلافات في مختلف دول العالم للإشارة إلى أن سياسة السلام في شبه الجزيرة الكورية تلعب دورا مهما في السلام العالمي بينما يقدم صناعة الألعاب الكومبيوترية الكورية وأغاني الكي بوب وسياحة السلام في المنطقة منزوعة السلاح وغيرها من العناصر الثقافية بشكل غير مباشر.

كما كشفت اللجنة الكورية عن نسخة باللغة الانجليزية للفيديو تبلغ مدتها حوالي خمس دقائق ونصف يوم السابع من هذا الشهر عبر يوتيوب وفيسبوك أولا ثم كشفت عن نسخة اللغة الكورية يوم الثالث عشر. وتخطط للكشف عن نسخ اللغات الصينية والاسبانية والروسية والعربية والفرنسية والفيتنامية والألمانية واليابانية بدءا من التاسع عشر بالترتيب.

وبلغ عدد مرّات مشاهدة النسخة الانجليزية عبر يوتيوب مليونا وثمانية وسبعين ألفا وتسعمائة وثمانِ وستين مرة يوم الثالث عشر من هذا الشهر بينما بلغ عددها عبر فيسبوك مليونين ومائة وتسعة وتسعين ألفا وسبعمائة وثلاثا وعشرين مرة في نفس اليوم.

وأعرب عدد من المشاهدين في ٢٢١ دولة عن إعجابهم به قائلين إنه ممتع مثل فيلم وكتبوا عددا من التعليقات للتعبير عن الاهتمام الكبير بالسلام في شبه الجزيرة الكورية.

على سبيل المثال كتب أحد المشاهدين من فيتنام قائلا إنه فيديو ممتع جدا وذو معنى، وأصبحت أعرف من خلال أغاني الكي بوب عن دولة جميلة اسمها كوريا وأثق بأن كوريا ستحقق كثيرا من التقدم ليس فقط في العلوم والتكنولوجيا بل وأيضا في السينما والفن في المستقبل.

ومن المتوقع أن يتم الكشف عن النسخة العربية الأسبوع القادم ونتمنى للمستمعين الاستمتاع بمشاهدة هذا الفيديو القصير إن شاء الله.