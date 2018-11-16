تغير عادة صنع الكيمتشي إلى شخص واحد

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بمناسبة حلول موسم "كيم جانغ" لصنع المخلل الكوري التقليدي "الكيمتشي" استعدادا لفصل الشتاء، تغيرت هذه العادة نتيجة لتغير صيغة استهلاك الكيمتشي في ظل تغير عادات الأكل وزيادة الأسر المكونة من شخص واحد فقط. ولذلك بدأت ظاهرة "كيم جانغ لشخص واحد فقط" تنتشر بدلا من مشاركة جميع أعضاء الأسر، حيث بدأ الكثير من الكوريين يصنعون كمية صغيرة من الكيمتشي بمفردهم وباستخدام مواد شبه جاهزة، مثل الكرنب المملح أو مزيج التوابل.

يذكر أيضا أن عدد ربات البيوت الشابات اللائي يصنعن كمية صغيرة من الكميتشي وبطرق متنوعة استعدادا للشتاء قد ازداد هذه الأيام. حيث تقول السيدة "كيم سو مين" التي يبلغ عمرها ٣١ عاما ولديها بنت واحدة، صنعت الكيمتشي مؤخرا من خلال شراء عشر حبات من الكرنب المملح من أحد المتاجر، وذلك للمرة الثانية بعد العام الماضي. كما تقول إنها حتى قبل ثلاث سنوات كانت تأخذ الكيمتشي من بيت أبويها أو بيت حمويها، وإذا لم يكن الكيمتشي كافيا، فإنها كانت تشتريه جاهزا من المتاجر. ولكن عندما وجدت أن ابنتها تحب الكيمتشي، بدأت تمارس كيم جانغ بنفسها. وقالت إنه كان من الصعب الحصول على الكيمتشي المناسب لمذاق ابنتها ولهذا فقد بدأت تصنع الكيمتشي بنفسها.

كما قالت كيم إنها أضافت الخوخ الحلو إلى الكيمتشي من أجل زيادة المذاق السكري الذي تحبه ابنتها، حيث تعلمت طريقة صنع الكيمتشي من المقاهي عبر الانترنت، وكانت النتيجة ناجحة جدا. وأضافت كيم إن ابنتها تحب الكيمتشي مع الخوخ وتنوي صنع المزيد منه.

أما السيدة "إيم جو إيه " وهي أم عاملة ولديها ولدان، فقد نجحت في صنع الكيمتشي الخاص لها لأول مرة في هذا العام. وحتى العام الماضي كانت تعتمد على الكيمتشي المصنوع في بيت أبويها أو بيت حمويها، ولكن كان من غير المناسب حفظ كمية كبيرة من الكيمتشي لفترة الطويلة أو نقل كمية صغيرة من الكيمتشي في كل مرة ولهذا قررت صنع الكيمتشي بنفسها.

واشترت ايضا إحدى عشرة حبة من الكرنب المملح من متجر وأضافت إليها بعض التوابل الأساسية فقط وهي البصل الأخضر والفجل والثوم والجنزبيل وصلصة الجمبري ودقيق الفلفل الأحمر. كما صنعت كمية من الكيمتشي الخالي من الفلفل الأحمر لأن ولديها لا يحبان المذاق الحار. وقالت إنها أضافت الكثير من الفواكه بما فيها الكمثرى والقليل من الملح حتى يناسب الكيمتشي مذاق طفليها. وأشارت إلى أنه حتى ابنها الأكبر الذي كان لم يحب الكيمتشي أصبح يحبه بعد أن شارك في عملية صنعه بنفسه.